Miquel Àngel Nadal y Martin Valjent: dos futbolistas con alma de centrales, de épocas diferentes y que forman parte del pasado y del presente del Real Mallorca. A Nadal le avalan unos números de leyenda con once temporadas y 348 partidos en el conjunto bermellón, 255 de ellos en Primera División (el jugador con más partidos en Primera en la historia del club). Mientras, el central eslovaco está a medio camino de igualar esas estadísticas con cinco temporadas en la entidad bermellona y 151 encuentros disputados.

En la previa de la jornada 7 de la Liga, en la que el conjunto bermellón recibe al Barcelona en Son Moix, Martin Valjent visita la Rafa Nadal Academy para charlar con el excapitán mallorquinista, Miquel Àngel Nadal, al que ampara una trayectoria futbolística impecable repartida entre Mallorca y Barça. Además, fue 62 veces internacional con la selección española absoluta.

En la charla entre Valjent y Nadal se habla sobre sus inicios en el mundo del fútbol, acerca del Barça del 'Dream Team' al que perteneció Nadal, y de cómo ha cambiado el fútbol en los últimos años. Un encuentro en el que ambos admiten ser amantes del deporte, de hecho, el central eslovaco reconoce que empezó jugando a hockey y baloncesto. "A mí desde pequeño me encantaban todos los deportes. Me encanta el baloncesto, pero nunca jugué a un nivel profesional. Jugaba mucho a hockey sobre hielo. Aquí no se conoce mucho, pero en mi país es un deporte importante", admite Valjent.

Por su parte, Miquel Àngel también señala que él empezó jugando al tenis. Luego, cuando se decantó por el fútbol, recuerda que empezó jugando mucho más adelantado. "Yo empecé jugando más de centrocampista y centrocampista casi ofensivo. Marcaba algunos goles y me hubiese gustado jugar mi carrera de centrocampista, pero cuando fui al Barcelona fue donde me cambiaron. Y te tienes que adaptar a un juego un poco diferente", explica.

Ya en el Barcelona, Nadal formó parte del mítico 'Dream Team' dirigido por Johan Cruyff, al que se refiere así durante el encuentro con Valjent: "Además de tener un buen equipo, teníamos una figura que fue el entrenador Johan Cruyff. Él cambió la mentalidad. El Barcelona siempre había sido un equipo con buenos jugadores, pero no con buen rendimiento a nivel de títulos", recuerda.

Por otro lado, ambos coinciden en que la inteligencia de un defensa es muy importante, especialmente, según Valjent "el saber leer qué quiere hacer el delantero, prepararse". Miquel Àngel Nadal pregunta a Valjent cómo es defender a un jugador como Leo Messi: "Bueno, cuando él venía, yo intentaba salir y taparle su pierna dominante, la izquierda, para que se vaya al otro lado, pero me ha hecho un movimiento muy rápido y ha marcado su típico gol, que amaga que va a la derecha, a la izquierda", asegura el eslovaco.

El actual defensa del RCD Mallorca, Martin Valjent, le traslada a Miquel Àngel Nadal la admiración que siente por él. "De central me fijaba en ti y lo que representabas tú para el Mallorca. A mí me gustan las camisetas, y encontré una camiseta de la época en la que jugabas y me la compré", apunta.