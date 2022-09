Pablo Maffeo confesó que en la jugada del gol, que llegó en el minuto 24 del partido del Mallorca ante el Almería, tenía claro el desenlace nada más golpear la pelota. «Desde que he rematado sabía que iba hacia dentro, los tres puntos son muy importantes y estos chavales se lo merecen», dijo nada más acabar el duelo.

El lateral derecho incidió en la importancia de sumar los tres puntos frente a los andaluces en Son Moix después de haber perdido ante el Real Madrid en el Bernabéu (4-1). «Estoy contento por la victoria porque nos la merecíamos y, si le sumas el gol, porque no suelo marcar, pues contento», comentó.

El catalán sonrió cuando se le recordó el esfuerzo físico que hace en cada encuentro en una posición en la que debe cubrir toda la banda. «Intento dar todo en cada jugada e irme a casa con la sensación de que me lo he dejado todo en el campo. La entrega no se negocia», subrayó antes de recordar la visita, el 1 de octubre, del Barcelona en el feudo bermellón. «Es una buena oportunidad para darle una alegría a la afición», finalizó.

Por otra parte, Joan Francesc Ferrer ‘Rubí’, entrenador del Almería, afirmó que su equipo «mereció más» que la derrota ante el Mallorca en Son Moix, aunque lamentó la falta de acierto en los metros finales: «No le marcamos un gol ni al arcoíris», sentenció. «El fútbol sabemos cómo funciona. Se trata de marcar más goles que el rival y no lo hemos hecho, aunque hoy hemos merecido más», valoró Rubí. El técnico catalán dijo, no obstante, que se va «contento» de Mallorca porque vio «un equipo implicado, organizado y que jugó a ganar».