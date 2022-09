Maffeo da la primera victoria al Mallorca en Son Moix

Liderado por un Maffeo omnipresente, salvador y determinante en las dos áreas, el Mallorca ha sumado este sábado su primera victoria como local. Y lo ha hecho merecidamente ante el Almería de Rubi, un equipo llamado a sufrir para mantener la permanencia, y más sin Sadiq, traspasado a la Real Sociedad y lesionado hasta final de temporada. Ha sido un triunfo sin brillantez, pero qué más da cuando lo que interesa es la suma de los puntos suficientes para seguir una temporada más entre los grandes. En este comienzo de curso, y a excepción de lo sucedido en el Bernabéu la semana pasada, lo que está demostrando el equipo de Aguirre es orden, que se traduce en las pocas ocasiones de gol que le crean. Rajkovic ha sido ante los andaluces un espectador más. No ha tenido que intervenir en prácticamente ninguna ocasión ante las acometidas de un rival que amagaba solo con fuegos de artificio.

Una victoria balsámica que llega en la semana en la que el propietario del club, Robert Sarver, ha sido sancionado por la NBA con un año y multado con diez millones de euros por su conducta sexista y racista en sus 18 años al frente de los Phoenix Suns. Ni rastro de la noticia de la semana en el estadio. Ni una pancarta crítica, ningún pito, nada de nada. La afición está con el equipo y si contra alguien está es contra Javier Tebas, presidente de LaLiga. Como estaba anunciado, la afición dio la espalda al terreno de juego en el minuto 14 en protesta por tener que jugar a las 14 horas por tercer partido consecutivo. Es verdad que la temperatura hoy ha sido la adecuada, pero esto no deja de que la hora, más propia de estar comiendo que otra cosa, no deje de molestar a una afición que no se chupa el dedo.

Aguirre tuvo que cambiar prácticamente sobre la bocina a Nastasic por Copete. El serbio sintió molestias en el precalentamiento y dejó su sitio al ex de la Ponferradina. Viendo jugar a Copete se entiende cada vez menos los motivos de su suplencia a las primeras de cambio con la llegada del serbio. El mexicano debe haber visto en el recién llegado cualidades que no ha visto en Copete, protagonista en el gol de Maffeo. El central colocó un centro al área, despejado por el central Chumi con la mala fortuna para él de que el balón cayó en la cabeza de un Maffeo bien colocado y listo como nadie. Era el minuto 24 y el Mallorca tenía el partido donde quería.

La de Copete no fue la única novedad en la alineación. Se daba por hecho que la ausencia de Battaglia, lesionado, sería cubierta por Baba. Pero el mexicano una vez más rompió el guion previsto y formó un centro del campo con Galarreta en la sala de máquinas, flanqueado por la derecha por Antonio Sánchez y por la izquierda por Grenier. No es una decisión cualquiera del veterano técnico del Mallorca. Battaglia es su primera opción y el ghanés no es ni la segunda. Algo no le gusta de Baba para que no sea titular ni en ausencia del argentino. Tiene motivos para estar preocupado el internacional africano, que con el paso del tiempo ha visto cómo su papel en la plantilla ha pasado a ser del todo intrascendente.

Con el gol, siempre tranquilizador, el Mallorca ha conseguido que poco o nada pasase, sobre todo en su área. El equipo de Rubi toca bien el balón, pero peca del defecto de la mayoría de los equipos de la zona baja: les falta un ‘killer’ en el área que materialice el juego del equipo.

El Mallorca ha entrado dormido a la segunda parte. Ha cometido el error de regalar el balón a un Almería más ambicioso en busca del gol del empate. No le quedaba otra. Akieme ha dado el primer susto a los cuatro minutos con un disparo que ha rebotado en la espalda de Valjent, con la fortuna de que el balón se ha ido fuera con Rajkovic aparentemente batido. El buen guardameta serbio ha tenido que intervenir tres minutos después a un disparo de Ramazani, en su única intervención de mérito, por decir algo.

Aguirre no le debía ver claro cuando a poco más de veinte minutos para el final Baba ha entrado por Grenier para fortalecer el juego de contención. El juego se desarrollaba todo el tiempo en el campo del Mallorca. Hacía tiempo que no se tenían noticias de Kang y Muriqi, dedicado el equipo a defender la mínima ventaja. Juega con fue el conjunto rojillo. Cuando se adelanta en el marcador parece que la única misión es defender la mínima ventaja. Hoy le ha salido bien, a diferencia del día del Girona. Como en el tramo inicial del partido, Maffeo ha resultado de nuevo decisivo al evitar el gol del empate del Almería en el minuto 84 sobre la misma línea de gol, con Rajkovic batido. El mejor resumen de un partido que no pasará a la historia y que si por algo será recordado es por el monumental partido de un Maffeo que vale por medio equipo.