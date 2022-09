Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Mallorca, ha hablado sobre la sanción impuesta por la NBA a Robert Sarver, dueño del club, tras más de un año de investigaciones en las que se le acusaba de una actitud racista y sexista. "En la relación que hemos tenido nosotros con Robert Sarver ha tenido un comportamiento ejemplar y perfecto el tiempo que está con nosotros. Por lo que he visto en el comunicado se dice que no hay animadversión a nivel de racismo o de género, es importante remarcarlo. No hay ningún cambio, es algo que ha pasado en Estados Unidos".

"Es un tema que ha ocurrido en Estados Unidos, no tiene porque llegar aquí. No ha habido ningún problema en el día a día ni en la gestión del club. Todo se hace de forma correcta y adecuada y es un tema que no nos toca", ha añadido, tras dejar claro que este castigo al propietario del club "no tendrá ningún efecto" en el club. Díaz ha remarcado que el compromiso de la propiedad con el proyecto sigue inamovible. "El compromiso de la propiedad es total y va a seguir siéndolo. Es un proyecto de largo plazo. El club sigue en la misma línea y con el apoyo al 100% de los accionistas", ha concluido.