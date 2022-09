El mallorquín Marco Asensio mostró su frustración por el momento que vive en el Real Madrid en el partido contra el Mallorca y expresó su enfado cuando, después de estar calentado en una banda para salir al terreno de juego, el técnico Carlo Ancelotti no le dio entrada.

Todo apuntaba a que Asensio iba a disponer de minutos este domingo en el Santiago Bernabéu, pero la lesión de Lucas Vázquez derivó en la entrada de Dani Carvajal y se lo impidió, ya que el técnico italiano había utilizado las tres 'ventanas' para las sustituciones.

«La realidad es que tenía una sola opción más de cambio y quería hacer los dos cambios a la vez, estaba preparándose porque si no marcábamos el 2-1 quería meter a Mariano y Asensio», relató Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido.

«Pero se ha lesionado Lucas Vázquez con una ventana sola y no pensé en ese momento en cambiar otro jugador. Asensio está enfadado y estoy de acuerdo con él. Es normal que se enfade, significa que quiere jugar. En este periodo ha sido el jugador más afectado de la plantilla y lo tengo en cuenta», señaló Ancelotti, que se mostró comprensivo con el enfado de Marco Asensio .

Asensio no ocultó su frustración. Reaccionó con enfado a la vista de todos y fue captado por las cámaras dando una patada a una botella, tirando el peto al suelo y sentándose con visibles gestos de enfado en el banquillo

La ausencia de Benzema por lesión no cambió el rol del mallorquín que sigue sin tener minutos esta temporada en el Real Madrid tras haber valorado su marcha del club. Comenzó el partido el belga Hazard como falso ‘9’ y Asensio no fue elegido por Ancelotti en ninguna de las ‘ventanas’ de los cambios. Asensio solo ha disputado siete minutos esta temporada en LaLiga Santander, en la segunda jornada ante el Celta. También jugó once minutos en el estreno europeo este curso frente al Celtic en Glasgow.