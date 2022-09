Javier Aguirre, a pesar de la derrota ante el Real Madrid, evitó sacar pecho de la buena imagen del Mallorca durante la mayor parte del encuentro (4-1). "Ellos son superiores y tarde o temprano nos iban a golpear. La idea era sostener al equipo junto, sabíamos que íbamos a tener un par de ocasiones y las tuvimos, pero ellos juegan bien al futbol, están en racha y Ancelotti es un extraordinario entrenador. Esta derrota entra dentro de la lógica", declaró ante los periodistas.

El entrenador de los bermellones reconoció que faltó agresividad en el marcaje a Valverde en el tanto del empate en descuento de la primera parte y que cambió el panorama del encuentro. "Hubo pasividad y en el tercero también, lo comentamos en el vestuario. Los jugadores estaban apurados porque sentían que cada falta era amarilla", dijo en referencia a la motivación para no cometer falta en esa acción.

Eso sí, el mexicano fue a más en su argumentación. "Irnos al vestuario ganando habría sido un espejismo, tarde o temprano estaba claro que iba a ser difícil mantener la portería a cero. El gol de Valverde no hizo mella en el aspecto psicológico, increíblemente tuvimos el 1-2 y solo en los dos últimos goles estuvimos distraídos. Fue justo vencedor el Real Madrid", remarcó.

El preparador no se mordió la lengua a la hora de volver a criticar el horario del choque, disputado a las 14 horas y con una temperatura que rondaba los 32 grados. "No se puede jugar a esta hora, es un crimen. Hay que ver cómo terminan los jugadores tras ir detrás de la pelota. Estamos todos agotados, la afición también. Es muy difícil jugar a esta hora, con calambres Muriqi, Battaglia con molestias, Dani también. Tuve que cambiar todo el medio campo, lo acusamos y nos toca otro el sábado a la misma hora y venimos de otro. A ver si tenemos mejor suerte en el futuro", dijo con resignación.

No dejó el entrenador ningún reproche público al brasileño Vinícius, con quien se le vio discutir en los últimos compases del partido por interpretar sus regates como provocación. "En el campo hay que hablar, aquí no. Lo que pasa dentro ahí queda, no soy de quejarme, felicidades al Real Madrid por el 4-1", sentenció.