Real Madrid-Real Mallorca: Los supervivientes del 6-1 del Bernabéu

Fue el primer leñazo de realidad para el Mallorca en el regreso a Primera División con Luis García Plaza a los mandos. El 6-1 del Bernabéu escoció por la forma, no tanto por el tiempo –tan solo era la jornada seis–, con el técnico madrileño presentando un once plagado de no habituales pensando en el siguiente partido ante Osasuna y que también se acabaría perdiendo (2-3). De aquella debacle, de las que duelen y se recuerdan, solo tres de los futbolistas que jugaron de inicio ante el Real Madrid en ese olvidable encuentro volverán a repetir mañana a partir de las 14 horas.

Valjent, Kang in Lee y Battaglia son los únicos supervivientes de un once que quedó muy tocado tras concluir los noventa minutos ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Más allá del costmarfileño Lago Junior, que también jugó pero que estará en el banquillo, el extécnico del Mallorca escogió un equipo lleno de futbolistas con poco protagonismo hasta el momento –al margen de estos cuatro, ninguno forma parte de la plantilla actualmente–, siendo la inclusión del canterano Pep Gayà, que debutaba en Primera, el principio de los males que sufrieron los bermellones en ese partido. El once del Mallorca estuvo formado por Reina, Sastre, Gayà, Valjent, Oliván, Battaglia, Kubo, Kang In Lee, Febas, Lago Junior y Matthew Hoppe. El Real Madrid, que también presentó varias rotaciones en su once, se encontró muy pronto con el partido de cara. Un resbalón inoportuno a los tres minutos de Gayà fue aprovechado por Benzema para abrir el marcador. Un partido en el que el mallorquín Marco Asensio aplacó las voces críticas logrando su primer triplete con la camiseta blanca. El tanto de Kang in Lee recortó distancias en el marcador, pero el Madrid se comió a la defensa del Mallorca consiguiendo seis goles que pudieron haber sido más. Durante el partido, futbolistas como Jaume Costa, Baba, Antonio o Abdón también tuvieron minutos, pero no pudieron hacer nada para evitar la goleada. La figura de Manolo Reina quedó en entredicho tras el set recibido y, de hecho, Luis García apostó por Dominik Greif en el siguiente encuentro en el que hasta la fecha es el único partido de Liga que ha disputado el partido eslovaco desde su llegada a la isla. Jugadores como Febas o Hoppe no tuvieron muchas oportunidades más, mientras que Sastre, que jugó por la lesión de Maffeo, acabaría haciendo las maletas en el mercado de invierno. Este domingo la historia será totalmente diferente. Si aquel Mallorca presentó un partido a tumba abierta, dejando espacios por doquier, el de Aguirre lo planteará a la inversa, juntando líneas y apostando todo a los contraataques y las jugadas a balón parado. Futbolistas como Dani Rodríguez se quedaron sin jugar en un escenario como el Santiago Bernabéu, un campo que la mayoría de la actual plantilla no ha visitado nunca. El 6-1 que reflejó el marcador es una motivación más para intentar cuajar un partido perfecto que permita al equipo mantener su racha lejos de Son Moix ante el vigente campeón de Liga y que solo conoce la victoria en este inicio de temporada. Son Moix: Empiezan a colocar la cubierta en la Tribuna Este Las obras de reforma de Son Moix continúan y durante estos días ya se ha empezado a colocar parte de la nueva cubierta sobre las cerchas de la Tribuna Este. Pese a que el club ha reconocido que se está llevando un ligero retraso a causa de desabastecimiento de materiales, se espera que para el partido ante el Barcelona del 1 de octubre, si no hay contratiempos, la grada esté totalmente acabada y operativa.