Javier Aguirre ha reconocido que sobre el papel el Mallorca no es favorito ante el Real Madrid en el partido de mañana en el Santiago Bernabéu, pero que el estado de forma actual les permite plantearse puntuar allí. "Son los típicos partidos en los que hay poco que perder y mucho que ganar. Vas con esa vitola de que el Madrid es invencible, campéon de Europa, estadio lleno… Vamos en calidad de víctimas. Vas a las casas de apuestas y ves que no tenemos muchas opciones, nos aferraremos a las pequeñas que nos conceden y al buen momento anímico del equipo", ha explicado esta mañana en rueda de prensa.

"El equipo está sorprendentemente bien porque solo llevamos 13 partidos juntos. Hay una gran comunión entre plantilla y cuerpo técnico", ha añadido.

El técnico bermellón ha tirado una lanza en favor de su estilo de juego al explicar las virtudes ofensivas que han mostrado en este inicio de campeonato. "Los números son fríos. Línea de cinco, son muy defensivos… Tiramos más a puerta que el Betis, el Rayo y el Girona. Un equipo que es ultradefensivo… Defendemos bien y cada día intentamos atacar mejor. Tenemos nuestras limitaciones, no pasa nada por decirlo. Si somos capaces de demostrar personalidad y querer la pelota en el Bernabéu… Intentaremos neutralizarlos y la que tengamos, hacerlo bien. El equipo ha progresado con la posesión desde el día ante el Athletic", ha defendido.

Cuestionado de si es buen momento para medirse al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, el entrenador de Ciudad de México no cree que venir de partido de Liga de Campeones pueda afectarles mucho. "A estos equipos se les mete mano cuando están distraídos. Ahora mismo vienen de Champions, tienen el derbi… Uno puedo suponer cosas, pero todos son futbolistas de selección. La fórmula de estar bien y ellos mal a veces funciona y otras no. Yo solo puedo predecir lo nuestro. Hay que ser atrevidos y no regalar la pelota", ha destacado.

Tras reconocer que en todos los análisis contaban con la presencia de Karim Benzema, Aguirre ha apuntado que juegue quien juegue lo hará bien. "Habíamos hecho un análisis del Madrid con muchos vídeos y en todos aparece Benzema. Ha crecido muchísimo en los últimos años. Su sistema no cambia mucho, pero es verdad que el fútbol del equipo pasa mucho por sus botas. Si Hazard juega lo hará fantásticamente bien y como él, otro cualquiera. No es otro Madrid sin Karim", ha explicado.

Por otro lado, ha confirmado la vuelta de Baba y Ángel a la lista, mientras que Amath todavía no tiene el alta médica. "Baba está, ha vuelto muy fuerte, igual que Ángel. Estamos vaciando la enfermería. Desde que llegué el equipo está en el mejor estado de forma físico y anímico. Ojalá en el futbolístico también demos un paso adelante", ha resaltado.

“Estamos coordinándonos con el Lyon para ver cuál será el procedimiento a seguir. Existen dos opciones, la opción conservadora, no tocar y esperar que el tiempo haga su trabajo, o la otra de suturar, una intervención, mínima dice el doctor, pero intervención al fin y al cabo. Los plazos no los sé. Es un contratiempo porque es un chico que peleamos por él y nos daba otro registros en el ataque y nunca lo pudimos ver debutar”, ha comentado Aguirre sobre la lesión de Tino Kadewere.