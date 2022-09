Real Mallorca-Real Madrid: Más pólvora para el Bernabéu

Javier Aguirre es un poco más feliz desde esta semana. El técnico del Mallorca tiene a su disposición a seis atacantes, cada uno con sus características, y suya es la misión ahora de buscar la mejor fórmula para sacar el mayor partido posible sin tener que renunciar a la fortaleza defensiva. La primera ocasión de hacerlo será este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (14 horas).

La falta de efectivos en la parcela ofensiva en este arranque de curso ha sido un dolor de cabeza para el Ciudad de México. Lesionados Ángel y Amath, tan solo disponía para el ataque de Muriqi y Abdón como delanteros puros. La solución ha sido la de situar a Kang In Lee como segundo delantero, una alternativa que le ha funcionado a las mil maravillas. Sin embargo, al mirar al banquillo, tan solo contaba con el delantero de Artà. Ahora, ese problema ya no lo tendrá.

Esta semana han vuelto al trabajo con el grupo tanto Ángel Rodríguez como Amath. Ninguno de los dos se ha vestido de corto todavía este curso.

En el caso del atacante senegalés, la infección en el meñique de su pie derecho que ya le trajo por el camino de la amargura el curso pasado volvió a hacer acto de presencia este verano, privándole de gran parte de la pretemporada, aunque parece que ya es cosa del pasado. Al igual que el delantero tinerfeño, tiene pocas posibilidades de disponer de minutos este domingo ante el Real Madrid debido a la falta de ritmo y más ante un rival que exigirá el 100% a los bermellones.

Quien sin embargo tiene muchos números de debutar con la elástica bermellona es el zimbabuense Tino Kadewere. Además de llegar a buen tono físico desde el Olympique de Lyon tras hacer la pretemporada con ellos, tan solo la demora en tramitar su permiso de trabajo le impidió jugar el sábado pasado ante el Girona en Son Moix, caso similar al ocurrido con el serbio Matija Nastasic. La adaptación al grupo y a la forma de trabajo del delantero africano ha sido excepcional. Además el cuerpo técnico cree mucho en las posibilidades que puede ofrecer al equipo. «Tino es algo distinto, algo que no teníamos. Es más veloz que el resto, busca mucho la caída al espacio detrás de la defensa. Viene a complementar el ataque. Esperamos que nos dé alegrías», reconoció Aguirre hace apenas una semana.

Pese a todo, el gran momento de Kang In Lee, sin lugar a dudas el futbolista más diferencial de la plantilla en estos momentos, le plantea una duda al de Ciudad de México. Acostumbrado a jugar con dos delanteros en el tramo final del curso pasado, esta temporada decidió apostar con el surcoreano como pareja de Muriqi. Sentar al atacante asiático no es algo que se plantee y sí retrasarlo de posición, como ya hiciera en los últimos minutos frente al Girona.

Esa opción, que obligaría a desprenderse de Dani Rodríguez o Grenier, permitiría al técnico del Mallorca contar con dos delanteros puros, pero perdería el enganche que le da Kang entre el mediocampo y la delantera. Pese a todo, el encuentro de este domingo ante el Real Madrid parece el menos propicio para realizar cambios en el sistema de juego. El Mallorca, si no hay novedades en forma de baja, partirá con el mismo once y sistema táctico que ha venido empleando en estas cuatro jornadas de Liga con cinco defensas, tres mediocentros, un mediapunta y un único delantero. Todo lo que no fuese eso sería una sorpresa en toda la regla.

Y es que el Real Madrid, a pesar de la sensible baja de Karim Benzema por lesión, prácticamente no dejará jugar a los bermellones, haciéndoles vivir en su propia área la mayor parte del encuentro y dejando la portería defendida por Thibaut Courtois a muchos metros de distancia.

Aguirre, que quiere poder contar con toda la plantilla a su disposición, ya solo tiene de baja a Dominik Greif al recuperar de una tacada a Ángel, Baba y Amath. Ahora es el turno de encontrar la manera de hacer partícipes a todos y sacar el mejor rendimiento grupal posible.