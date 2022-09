A este equipo le falta fútbol, por Sebastià Adrover

A buen seguro que muchos mallorquinistas hubieran firmado sumar cinco puntos en las cuatro primeras jornadas. Es evidente que Javier Aguirre sabe lo que hace. Está creando un equipo difícil de batir, que concede poco al rival y con una defensa rocosa, pero también lo es que existe un problema en el centro del campo. Al Mallorca le falta fútbol, o lo que es lo mismo, sufre mucho a la hora de elaborar juego. Ante el Girona hubo momentos en los que parecía que no sabía qué hacer con el balón y daba la impresión que la producción ofensiva solo pasaba por alguna llegada de Maffeo y Costa por las bandas, la inspiración de Kang In Lee o la pegada de Muriqi. No es poco, claro, pero eso le convierte en un bloque previsible. Falta imaginación y regate, por mucho que el estilo de juego del mexicano tampoco lo exija.

Sorprende que la dirección deportiva no haya querido rodear de futbolistas de más nivel al coreano y al kosovar. Ortells dice que lo que hay es suficiente, supongo porque esperan la mejor versión de Galarreta y que Grenier, demasiado inconsistente, eleve su rendimiento. Está por ver cómo encaja Kadewere, un delantero llamado a hacerse un hueco junto al ‘Pirata’ en el ataque. Y la realidad es que pudo haber ganado al Girona y no mereció perder ante el Betis, las cosas como son. Eso sí, no es normal llevar tres penaltis en contra. Esto también hay que solucionarlo.