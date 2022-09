Només encaixen de penal

El porter del Mallorca, Predrag Rajkovic, es deu demanar què li passa, ja que només ha encaixat tres gols a la lliga i tots han estat de penal. L’internacional serbi exhibeix una seguretat inqüestionable i és evident que dona una tranquil·litat notable als companys de la defensa.

El partit d’aquesta jornada no passarà a la història del bon joc: els dos equips s’han tingut molt de respecte i han intentat minimitzar esforços per no patir massa físicament. En aquest sentit, hem d’esmentar la barbaritat de jugar a les dues del migdia en estiu de ple i amb una temperatura de més de trenta graus.

Aconseguir cinc punts a les quatre primeres jornades no és una mala xifra, sobretot si tenim en compte que hi ha equips que no n’han sumat cap. El de Javier Aguirre haurà de millorar l’efectivitat davant porta, si no vol quedar amb unes xifres preocupants, tot i que el campionat just acaba de començar. Volem pensar que el tècnic mexicà aviat podrà alinear els nous fitxatges.

Això a banda, podem trobar aspectes positius al partit, com és la reaparició a Son Moix de Ruiz de Galarreta. El migcampista basc té una visió de joc diferent de la que plantegen Battaglia o Grenier. L’argentí aporta molt poc i el francès ha vist bona part del partit des de la banqueta. En canvi, quan ha entrat en substitució d’Antoni Sánchez, la seva actuació ha estat notable, i fins i tot ha tingut una bona ocasió per marcar.

Podem considerar l’empat a un de resultat correcte entre dos equips del que anomenen la mateixa lliga. El Girona té bon tracte amb la pilota, però no ha demostrat gaires coses. El Mallorca disposa d’una bona defensa, però això no basta.

Diumenge, una altra vegada a les dues, visita al Bernabéu. Només esperam que els mallorquinistes afrontin el partit de manera molt diferent que la temporada passada.