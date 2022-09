El uno a uno del Real Mallorca-Girona

Diferencial. Kang In Lee es el mejor jugador del Mallorca en este momento. El surcoreano es el único con capacidad para recibir, girarse y encarar, una cualidad que hasta el momento no ha mostrado nadie más. No se ha escondido en ninguna de las cuatro jornadas y ante el Girona fue de los pocos que lo probó, con escasa fortuna, hasta casi desfallecer del cansancio.

Rajkovic

Seguro. Paró cuando le tocó, pero en el penalti de Samu Saiz no pudo evitar el gol del empate.

Maffeo

Apagado. Demasiado centrado en defender, apenas participó en el juego de ataque del equipo.

Raíllo

Goleador. El central cordobés marca cada temporada y ante el Girona su gran tanto pudo significar la victoria.

Valjent

Fallo. Valjent cuajó un partido correcto, pero se equivocó al salir a presionar vendiendo la espalda de Maffeo.

Copete

Penalti. El central fue superado en carrera y decidió empujar a Vallejo antes de que llegase al balón.

Jaume Costa

Llegador. El lateral izquierdo no rehuyó subir al ataque, metiendo buenos centros e incluso disparando.

Antonio Sánchez

Superado. Aguirre confió en él en vez de Grenier, pero el palmesano no estuvo nada fino y fue el primer cambio.

Battaglia

Trabajador. A la hora de defender rindió como habitualmente, pero con balón debe exigirse mucho más.

Dani Rodríguez

Desaparecido. El mediocentro gallego estuvo poco preciso y participativo. Apenas pisó el área rival.

Muriqi

Desgastado. El kosovar se vio en muchas ocasiones solo. Obligado a presionar en exceso baja su rendimiento.