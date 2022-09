Rodrigo Battaglia no se mordió la lengua a la hora de criticar que LaLiga hubiera programado el encuentro del Mallorca ante el Girona a las 14 horas (1-1). "Hay que reflexionar, somos seres humanos, no robots, no me parece lógico, esto se excede. Sufrimos mucho el calor y eso es peor para el espectáculo", reflexionó visiblemente molesto el jugador del Mallorca.

El centrocampista evidenció su resignación por solo haber sumado un punto en un encuentro que tenían encarrilado con el gol de Raíllo en el minuto 86. "El equipo compitió bien. En líneas generales estuvimos mejor que ellos. Se nos escapó al final por un desajuste defensivo. Nos queda un sabor amargo por cómo se da el empate y porque no supimos aguantar el resultado", comentó. El argentino, que se ha convertido en indiscutible en los esquemas de Javier Aguirre, considera "positivo" haber sumado cinco puntos de doce posibles tras estas cuatro primeras jornadas. "Ahora iremos al Bernabéu a buscar sumar. El equipo va creciendo en su idea de juego, nos sentimos cómodos y lucharemos para mantener la categoría", subrayó. Por su parte, Antonio Raíllo se mostró contrariado por el empate. "Es una faena encajar tan rápido. Creo que hemos pecado de inocentes", dijo antes de restar importancia a ser el autor del tanto del Mallorca. "Yo siempre estoy contento si el equipo gana. No miro el rendimiento personal. Un gol no me hace más feliz. Al final lo que me pone contento es llevarme los tres puntos a casa", finalizó.