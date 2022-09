Un problema menos para el Mallorca. Álex Alegría ha confirmado este mediodía que se marcha cedido hasta final de temporada al Fuenlabrada, de la Primera RFEF. El delantero extremeño, con contrato hasta 2024 y que no contaba para el técnico Javier Aguirre, ha dado su brazo a torcer y finalmente ha aceptado salir de Son Moix una temporada más. El club, que logra así una plaza más para la plantilla 2022/2023, pagará una gran parte de su ficha a pesar de jugar con los madrileños, como ya ha sucedido en sus anteriores salidas.

El curso anterior ya actuó en el Burgos, en Segunda División, donde su rendimiento fue malo ya que no anotó ningún gol en veinticinco partidos, once de ellos como titular. El ariete se ha despedido de sus compañeros en Son Bibiloni y ha acudido al estadio para firmar su nuevo contrato. Alegría, con una ficha que ronda el millón de euros, representa una de las operaciones más ruinosas de la historia del Mallorca. Con la dirección deportiva liderada entonces por Javier Recio, el placentino aterrizó en la isla en el verano de 2019 tras el ascenso en la promoción ante el Deportivo. Con Vicente Moreno apenas dispuso de minutos (solo disputó 109), y en el mercado invernal se marchó también cedido al Extremadura, donde no pudo evitar el descenso del equipo a la categoría de bronce pese a anotar seis tantos.

Ya con Luis García al frente del equipo en Segunda División, Alegría regresó a la isla, pero tras tener un papel testimonial durante la primera parte de la temporada (jugó 336 minutos), el Mallorca le cedió al Zaragoza en enero, equipo donde tan solo consiguió firmar una diana. Ya con los bermellones en Primera, el propio Luis García decidió dejarle fuera para la temporada en la elite, por lo que recaló en el Burgos. En Son Moix han intentado rescindir su contrato durante este verano, pero Alegría priorizaba seguir en la isla y cumplir su contrato. No obstante, el hecho de que en las últimas temporadas apenas haya tenido protagonismo le ha restado cartel, por lo que no ha sido hasta el último día del mercado cuando ha podido llegar a un acuerdo para bajar otro escalón en su carrera y jugar en el recién descendido Fuenlabrada, en la tercera categoría del fútbol nacional.