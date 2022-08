Real Mallorca: Solo queda el central

La primera opción para la dirección deportiva que encabeza Pablo Ortells es la de Omar Colley, de la Sampdoria. Pero se trata de una operación muy complicada, ya que se está encontrando con la negativa del conjunto italiano a dejarlo salir a pesar de tener ya un acuerdo económico con el club bermellón.

El central internacional por Gambia, de hecho, jugó y fue capitán este fin de semana en la derrota de su equipo por 4-0 ante la Salernitana. Tras el encuentro, y cuestionado por su posible marcha, su entrenador Marco Giampolo dejó claro que no quiere que el club deje marchar a un futbolista muy importante para ellos.

Tras caerse la opción de Dimitrios Nikolaou por falta de entendimiento entre el Spezia y el Mallorca por el precio y la opción de compra, Colley queda como la gran alternativa para el centro de la zaga, aunque no es el único.

Según el diario online 'Voetbalkrant', el Royale Unión Saint Gilloise, que compite en la Primera División de Bélgica, habría rechazado una oferta de cerca de dos millones de euros por el defensor Siebe Van der Heyden, de 24 años. Esta temporada ha jugado los cinco partidos que se llevan en la Jupiler League, más dos de clasificación para la Liga de Campeones, en la que cayeron en tercera ronda ante el Rangers.

Cuando se concrete la llegada de otro central (el sexto junto a Raíllo, Valjent, Copete, Russo y Gayà) el Mallorca habrá realizado seis fichajes en este mercado de verano, contando con Rajkovic, Copete, Muriqi, Battaglia y Tino Kadewere. Además, hizo efectiva la renovación de Clément Grenier y ejecutó la opción de compra obligatoria por Pablo Maffeo.

En su primera comparencia pública en la previa de la jornada inaugural frente al Athletic de Bilbao, Aguirre explicó que la plantilla estaba cubierta parcialmente. Posteriormente, concretó que se iban a realizar dos fichajes, el de un delantero y un defensa. El técnico tuvo claro desde el final de la temporada pasada cuáles eran sus preferencias para este curso y así se lo hizo saber a la dirección deportiva.

El grupo de trabajo encabezado por Ortells ha modelado una plantilla que se ajusta a las exigencias y esquema táctico empleado por el mexicano, en el que abundan los defensores (diez en total contando los laterales). Solo quedan dos días de mercado y la entidad bermellona confía en poder encontrar la última pieza para conformar un equipo capaz de mantener el nivel mostrado en las primeras jornadas y no sufrir tanto por lograr la permanencia.

Alegría: Puede ser la llave para un nuevo fichaje

Con el fichaje de Tino y el de un central el Mallorca se dará por satisfecho en este mercado de fichajes. Pero todavía se guarda una última bala. Si consigue desprenderse de Álex Alegría, que no cuenta para Aguirre, podrían ir a buscar a un último jugador. En cambio, si no sale (que es lo más probable), el club no tendrá hueco para nadie más.