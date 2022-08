No encajar para pensar en ganar

Javier Aguirre lo tiene claro, mantener la portería a cero para tener alguna posibilidad de sumar los tres puntos. Ante la dificultad del equipo para marcar e incluso de generar ocasiones -la efectividad en Vallecas fue máxima-, no queda otra que hacerse fuerte en defensa. Y, con una zaga de cinco, lo está consiguiendo con creces. La seguridad que está demostrando el equipo en los conceptos defensivos empieza a no ser casualidad. Dos goles de penalti y uno más desde los once metros en la pretemporada. Aunque es pronto para pronunciarse, Rajkovic parece un guardameta de garantías. Da tranquilidad a sus compañeros porque no se complica la vida, sabiendo en todo momento qué cartas jugar. Los tres centrales estuvieron de diez ante el Rayo, como también en San Mamés en el estreno de la Liga.

