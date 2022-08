Victòria gairebé de prestigi

El gol de Muriqi, el futbol de Kang In Lee i sobretot una defensa de matrícula d’honor. Així de contundent ha actuat el Mallorca en un camp on darrerament les coses no li sortien gens bé. De fet, l’any passat, el Rayo li va passar per damunt i aquesta referència ha estat suficient perquè Javier Aguirre s’ho prengués seriosament. L’entrenador mallorquinista no s’ha desviat de la seva idea: sap què té a les mans i quines són les limitacions de la plantilla, que hores d’ara és incompleta. Aguirre ha tornat a plantejar un partit a la defensiva, partint d’un gran porter i confiant en els cinc homes que de moment es presenten com a intocables. La confiança que transmet Rajkovic és bàsica i això ho detecten tots els defenses.

Però el protagonista a Vallecas ha estat Kang In Lee, que ha fet una feina impagable, corrent per tot el camp i essent l’únic jugador que intenta alguna cosa positiva. El sud-coreà és dels pocs que té visió de futbol i que, a més, ha marcat el zero a dos. El Mallorca ho ha passat malament a la primera part. El Rayo ha estat perfectament dirigit per Óscar Trejo. El joc de l’argentí, no l’han detectat ni Battaglia ni Grenier i per sort, a la segona part, ha estat substituït. Ara bé, la victòria del Mallorca és indiscutible perquè ha sabut aprofitar les poques ocasions que ha tengut, amb un Muriqi també incansable i que ha demostrat que, quan li arriba una pilota mitjanament ben posada, la sap enviar a la xarxa. La victòria davant el Rayo, gairebé la podríem qualificar de prestigi, tenint en compte la qualitat dels jugadors que aconseguiren un empat al Camp Nou i guanyar a l’Espanyol. Aquest tipus de victòries han de servir per contagiar el grau imprescindible de confiança per sumar tres punts més dissabte que ve a migdia contra el Girona a Son Moix.