El entrenador del Real Mallorca Javier Aguirre no podía ocultar su alegría por la primera victoria del equipo esta temporada, triunfo que valoró de entrada por la calidad del Rayo Vallecano. «Hemos ganado a un equipo no había perdido ni un partido, no había encajado y logró empatar en el Camp Nou», comenzó diciendo. «Cada uno juega con sus armas, sabíamos que ellos juegan muy bien a fútbol, defendimos bien, desplegamos con velocidad y tuvimos la fortuna de marcar dos goles. Estuvimos muy bien en las áreas. Con el 0-1 estás más cómodo y el rival se pone nervioso y deja espacios», añadió.

El técnico mexicano aseguró haber preparado a conciencia el partido contra el Rayo: «Unas veces trabajas más en función del rival y es lo que hemos hecho por la calidad del Rayo. Sabíamos que no podía ser un partido de ida y vuelta y hemos estado muy serios en todas las líneas», se congratuló el técnico. «El equipo sabe a lo que juega, solo nos han hecho tres goles entre pretemporada y Liga. Me gusta más defender con la pelota que sin ella, y eso hicimos, sobre todo en la segunda parte. Es la primera vez que me pongo por delante en el marcador, queremos ser un equipo complicado para cualquier rival en cualquier campo», comentó. "Me la jugué con Galarreta porque el doctor le dio el alta el sábado, pero Baba está lesionado y vi el partido muy tenso para poner a Miquel Llabrés" Preguntado por si la derrota ante el Betis sirvió de motivación, respondió: «Tras el Betis dije que perdiendo ganamos. Fue una semana buena porque hicimos un buen trabajo, a diferencia de Bilbao, que no nos marcaron tres goles de milagro. El equipo estaba con buena conducta porque jugando como ante el Betis sabemos que ganaremos partidos». Para acabar, Aguirre se refirió a dos nombres propios, Kadewere y Galarreta. «Habría que preguntarlo a la directiva», dijo en referencia al delantero de Zimbaue, que llega cedido. «Me preguntaban los jugadores y les he dicho que se dirigieran a Ortells», añadió. Respecto a Galarreta admitió que se la jugó «porque el doctor le dio el alta ayer. Pero Baba está lesionado y recurrí a él porque solo tenía a Miquel Llabrés».