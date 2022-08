El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, confirmó este viernes que el club balear incorporará a la plantilla dos nuevos futbolistas -"un defensa y un atacante"- en vísperas del partido ante el Rayo en Vallecas, un rival al que definió como "complicado". "He hablado con Pablo (Ortells, director deportivo)) y Alfonso (Díaz, consejero delegado) y, seguro, vienen dos jugadores. Con ellos la plantilla estará completa y estoy contento porque vamos a tener un buen equipito para pelear", declaró Aguirre en rueda de prensa.

El 'Vasco' pidió disculpas ya que por causas de "fuerza mayor", dijo, tuvo que retrasar casi cuatro horas su comparecencia ante los medios de comunicación. "Mis disculpas, no es mi estilo, siento haberlos sacado de la piscina", bromeó el técnico mallorquinista en el transcurso de la rueda de la prensa.

Aguirre confirmó, asimismo, que el centrocampista Idrissu Baba y el delantero Ángel Rodríguez no viajarán a Madrid. El ghanés tiene un pinchazo en un abductor y el canario sigue con molestias en una rodilla, explicó el entrenador mexicano, quien anunció que ha recuperado al centrocampista eibarrés Íñigo Ruiz de Galarreta. "Gala tiene el alta médica (estuvo seis meses de baja por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha) y solo le falta coger ritmo de competición", explicó Aguirre.

Con respecto a la visita al campo de Vallecas, el técnico bermellón admitió que no desea "un partido de ida y vuelta" ante un rival "que ha empezado muy fuerte con un empate (0-0) ante el Barcelona y una victoria (0-2) frente el Espanyol". "Ellos van a tener la iniciativa. Tienen cuatro puntos ante dos rivales muy duros. Quieren la pelota y hacen buenas transiciones y también buscan muy bien el espacio. A nosotros no nos interesa un partido de ida y vuelta, sino terminaremos sufriendo. Me interesa mantener un orden, no abajo ni metidos en el área, sino que cuando tengamos la pelota debemos ser atrevidos", subrayó.

Aguirre también destacó la solidez defensiva que su equipo viene demostrando desde la dolorosa goleada encajada la pasada temporada frente al Granada en Son Moix (2-6), que definió como "terrorífica". "Desde entonces solo hemos encajado 4 goles en once o doce partidos, uno en un córner y tres de penaltis. En ese rumbo el equipo está muy bien. Nos falta algo de velocidad arriba, aunque el equipo mostró algunas cosas ante el Betis de lo que puede ser ofensivamente. Estoy contento con la progresión del equipo", valoró.

El entrenador del Mallorca, asimismo, anunció que incluirá en la lista de convocados ante el Rayo a dos canteranos Javi y Miguel Llabrés, el primero es delantero y el segundo mediocentro ofensivo, que estuvo la pasada campaña en el Andratx. "Con los dos fichajes que vendrán no creo que tenga una plantilla corta. Respeto todas las opciones. Soy un tipo optimista que cree mucho en sus jugadores", respondió, finalmente, Javier Aguirre a una pregunta de si echaba en falta más refuerzos para afrontar con garantías la segunda temporada consecutiva en la Liga Santander.