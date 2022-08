Vallecas, un escenario temible

El Mallorca buscará este fin de semana inaugurar el casillero de victorias en esta temporada. Pero ni el rival ni el estadio son los más propicios para ello. Vallecas y el Rayo Vallecano (19:30 horas) aguardan a los de Javier Aguirre en un feudo que últimamente no se le ha dado bien a los bermellones, que no saben lo que es ganar allí en Primera desde la temporada 2011/2012.

Tras empatar en la Catedral ante el Athletic (0-0) y caer en Son Moix frente al Betis (1-2) , el Mallorca quiere empezar a sumar de tres, teniendo en cuenta el complicado calendario que se avecina, con los partidos ante Real Madrid o Barcelona esperando en las próximas jornadas. Pero el Rayo Vallecano de Andoni Iraola ha sabido hacer de Vallecas su fortín particular.

Durante gran parte de la temporada pasada, especialmente en la primera vuelta, se codearon con los grandes de Europa como el Bayern de Múnich como uno de los mejores locales del continente. Y es que no sufrieron su primera derrota hasta el mes de enero, habiendo cosechado antes ocho victorias y dos empates. Su rendimiento bajó a partir de ese momento, ya que no volvieron a ganar, aunque ese colchón conseguido en la primera mitad del campeonato les valió para no verse cerca del descenso y palió su falta de efectividad fuera de casa.

El Mallorca sufrió en sus propias carnes la engrasada y eficaz máquina en la que se convirtió el conjunto franjirrojo en los primeros meses de competición. Dos veces visitó Vallecas y en ambas cayó derrotado. En la primera, los pupilos de Iraola arrollaron a los bermellones por un contundente 3-1, un resultado maquillado en el tramo final con un gol de Abdón. Y en Copa del Rey, eliminaron al conjunto mallorquinista con un solitario gol de Óscar Trejo desde el punto de penalti.

Desde el curso 2011/12 el Mallorca, que venció con un gol de Ivan Ramis, no ha vuelto a repetir resultado en el campo del Rayo en Primera, con tres derrotas seguidas. En Segunda División, sin embargo, con Luis García al frente, los bermellones sí que vencieron con un contundente 1-3.

Curiosamente, antes de esta mala racha que se acumula en la máxima categoría, el conjunto bermellón encadenó tres victorias seguidas entre el año 2000 y el 2011.

El Mallorca de Javier Aguirre quiere romper con la estadística este sábado para sumar sus primeros tres puntos, aunque enfrente tendrán a un Rayo que debutará este curso ante su afición y que quiere continuar su buen arranque, con un empate en el Camp Nou y una victoria ante el Espanyol.