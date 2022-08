Sin nombrar a Luis García Plaza, Kang In Lee ha deslizado en una entrevista con los medios del club que la plantilla del Mallorca está más cómoda con Javier Aguirre en el banquillo que con el entrenador madrileño. "Las sensaciones son buenas y, si seguimos trabajando como hasta ahora, yo creo que los resultados llegarán. Este año tenemos las cosas más claras, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo", ha señalado el coreano, titular ante el Athletic de Bilbao (0-0) y Betis (1-2) y que está ofreciendo un buen rendimiento en este inicio de temporada. "Noto que estoy bien, noto que estoy bien tanto física como mentalmente. Pero, al final, lo más importante es que el equipo sume y yo sumar al equipo para ayudar más", ha comentado. Eso sí, es consciente de que puede elevar su nivel. "Puedo dar mucho más que ahora", ha dicho convencido.

El asiático fue el mejor de los bermellones ante los verdiblancos, con una gran asistencia en el gol de Muriqi y un lanzamiento al travesaño que hubiera supuesto el empate. "Queríamos empezar en casa ganando, con tres puntos que eran muy importantes para nosotros. Pero no hay otra, hay que seguir trabajando y prepararnos bien para el siguiente partido", ha dicho antes de señalar que pretende sacar provecho de las virtudes del delantero kosovar. "Sabemos lo bueno que es Muriqi en los remates. Al final, su físico es muy fuerte. Es muy alto y tiene un remate increíble. Nos vamos conociendo poco a poco, el año pasado ya le conocíamos pero ahora le conocemos más. Este año, si seguimos así, saldrán cosas mejores", ha destacado esperanzado.

A Kang In Lee no se le borra de la cabeza la gran ocasión que dispuso frente al Betis y que el larguero frustró. "Era un momento que necesitábamos gol y es una pena porque, con ese gol, podríamos haber sumado un punto más", ha confesado. Además, el ex del Valencia se ha felicitado por la remodelación de la Grada Este de Son Moix. "Con la grada más cerca, la verdad es que se notaba mucho. Al final, este año, cuando juguemos en casa, tendremos muchas cosas buenas", ha resaltado.

A pesar del buen momento del Rayo Vallecano, adversario este sábado de los rojillos y que suma cuatro puntos de seis posibles, el internacional cree que tienen opciones de éxito: "Es un rival que compite siempre, que tiene buenos jugadores y muy veloces. Pero estamos preparados para conseguir los tres puntos en Vallecas".