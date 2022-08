El Real Mallorca ha compartido en sus redes sociales la charla que realizó el pasado viernes la leyenda del deporte Steve Kerr. El cinco veces ganador de la NBA como jugador y cuatro como entrenador visitó la Ciudad Deportiva y siguió el entrenamiento del conjunto bermellón.

Tras finalizar la sesión, pudo conocer a toda la plantilla y cuerpo técnico y realizar una conferencia para todos ellos. En la charla, Steve Kerr confesó su pasión por el soccer y quiso destacar las similitudes que para él tienen dos deportes colectivos como el fútbol y el baloncesto.

Por otra parte, el técnico norteamericano también quiso explicar cuál es su filosofía como entrenador, que le gusta que sus equipos y sus jugadores se diviertan en la cancha pero que a la vez compitan. "Nuestra labor como técnicos es encontrar el balance entre ambas cosas, disfrutar como niños pero compitiendo como profesionales". Kerr quiso ponerles el ejemplo del jugador de los Warriors, Stephen Curry, uno de los mejores de la liga, y que "disfruta tirando, corriendo e incluso cuando le toca estar en el banquillo, disfruta de ver jugar y competir a sus compañeros. Le ves jugar con una sonrisa". Kerr también dio algún detalle de su faceta como entrenador tras una exitosa carrera como jugador en la que no siempre tuvo el mismo protagonismo. "Yo jugué 15 años en la NBA en los que gané cinco anillos. Casi siempre fui reserva, a veces jugaba más de veinte minutos en un partido y en ocasiones no jugaba nada. Pero siempre con el entusiasmo de estar ahí. Es por ello que como entrenador entiendo a los que no juegan en mi equipo".