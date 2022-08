Las exigencias de Braithwaite frenan su fichaje por el Mallorca

Todo puede ocurrir antes de que el mercado de fichajes eche el telón el 1 de septiembre, pero las posibilidades de ver en el Mallorca a Martin Braithwaite son cada vez más remotas, por no decir imposibles. El delantero danés, que tiene un sueldo de cerca de cuatro millones de euros en el Barcelona y contrato con el club de la Ciudad Condal hasta junio de 2024, quiere seguir cobrando lo mismo para salir. Una operación inasumible para las arcas de la entidad bermellona, que vería comprometido su límite salarial y tendría complicado realizar más incorporaciones.

A pesar de que la llegada del futbolista danés, fichado como solución de emergencia por el Barcelona y abandonado a su suerte en la grada en los últimos meses, era el gran objeto de deseo de Pablo Ortells para reforzar el ataque y montar una delantera de gran nivel junto a Muriqi, si no se produce un giro radical de los acontecimientos tendrá que ser otro el que finalmente llegue.

Para Braithwaite, que sabe que el tiempo corre a su favor con el paso de los días, quedarse sin jugar no es algo que le preocupe excesivamente, o al menos eso se desprende de sus actos. A pesar de la cercanía del Mundial de Catar, el futbolista, que se ha sentido maltratado por el Barcelona, espera que el club blaugrana le abone los dos años íntegros de contrato que le restan para abandonar el equipo o sabe que, por el contrario, estará obligado a inscribirle como miembro de la primera plantilla antes de que concluya el mercado de fichajes.

Con este revés, la dirección deportiva del Mallorca continúa buscando el complemento ideal para el kosovar Vedat Muriqi. Tras la salida de Matthew Hoppe al Middelsbrough inglés y la futura marcha de Álex Álegría, sobre la que todavía trabajan a pesar de que apenas cuenta con ofertas, el potencial ofensivo del equipo es muy reducido.

Muriqi, el único que tiene la vitola de titular, no puede acarrear con toda la responsabilidad goleadora del equipo. Ángel, que todavía no ha debutado este año a causa de unas molestias en la rodilla, es la segunda opción pero preocupan sus problemas físicos, mientras que el artanenc Abdón Prats y en menor medida un reconvertido y recuperado para la causa Lago Junior quedan como revulsivos. A Amath, que todavía sigue recuperándose de su intervención en el meñique del pie derecho, le quedan aún varias semanas para estar disponible.

La llegada de otro delantero de nivel, si es que se produce, obligaría a Javier Aguirre a modificar su sistema para jugar con dos delanteros o a mover de puesto a Kang In Lee, que ha sido de lo más destacado en estas dos primeras jornadas. Una opción todavía lejana, pero que no se descarta, sería la de no fichar a nadie y esperar al mercado de jugadores libres o incluso al de invierno, aunque parece poco probable ya que para el técnico mexicano es una de las posiciones fundamentales a reforzar, consciente del bajo nivel goleador del que dispone en estos momentos.

Por otro lado, el principal objetivo para la defensa, el ucraniano Mykola Matvienko, ha sido titular hoy con el Shakhtar Donetsk ante el Metalist de Járkov, en el partido que ha servido para inaugurar tras muchos meses suspendida la liga a causa del conflicto bélico con Rusia.