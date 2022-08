Real Mallorca: Un penalti que todavía escuece

Solo es la segunda jornada y dramatizar sonaría exagerado, pero el mallorquinismo tiene motivos para estar enfadado con lo que sucedió el sábado ante el Betis. Todavía se sigue preguntando el motivo por el que el colegiado González Fuertes consideró penalti de Battaglia sobre Fekir, una acción que fue decisiva para el desenlace del encuentro (1-2). Fue el francés el que arrolló al argentino en un contacto que, además, se inició fuera del área, para añadir todavía más dosis de incomprensión a la jugada. Y eso que incluso el verdiblanco le había dado un manotazo justo cuando comomenzó la acción para ganar la posición.

El tanto desde los once metros de Borja Iglesias desniveló la balanza de un partido en el que los bermellones dieron la cara, sobre todo en una segunda parte en la que fueron capaces de levantarse ante un adversario diseñado para luchar por meterse en la Liga de Campeones.

Los tres puntos volaron de Son Moix y al final eso es lo que quedará, pero el Mallorca deslizó detalles que refuerzan el trabajo de Javier Aguirre y otros que evidencian que queda mucho por hacer. Porque el hecho de que se pusiera por debajo en el marcador tan pronto, por culpa de un penalti que sí lo fue por manos de Battaglia en el minuto ocho, obligó a variar sus intenciones. Y ahí es donde sufrió más. Porque el equipo está relativamente cómodo defendiendo, tal y como demostró en el estreno en San Mamés, pero le falta mucha fluidez a la hora de elaborar. Y con 0-1 en el marcador apenas pudo crear acciones claras de peligro porque, entre otras cosas, estaba muy lejos de la portería de Rui Silva. El centro del campo, con demasiadas imprecisiones de un Grenier que necesita elevar su ritmo y equivocarse menos, apenas generaba ya que Battaglia tampoco es un jugador para eso y la aportación de Dani Rodríguez, muy acelerado, era escasa.

Con este panorama solo algunos fogonazos de Kang In Lee, que al menos demostró atrevimiento, y las llegadas de Maffeo y Jaume Costa dieron señales de vida. En la segunda parte, con los mismos protagonistas, el panorama cambió porque el equipo jugó varios metros por delante, precisamente con los carrileros en la posición de extremos y con más juego combinativo, con las líneas más juntas. Eso provocó los mejores minutos del coreano, mucho más arropado y haciendo daño al estar más cerca del área rival. El equipo elevó el nivel ofensivo frente a un Betis que ya no estaba tan cómodo como en la primera mitad. Y en una de esas llegadas encontró el premio en un recurso que debe explotar al máximo. Costa llegó por la banda izquierda, se lo dejó a Kang In Lee que, sin mirar, envió un sensacional pase al espacio para que Muriqi cabeceara con el alma al fondo de la portería. Tanto el asiático como el kosovar marcaron las diferencias justo en el momento más complicado. El Mallorca necesita los goles del ‘pirata’, que debe aprovechar al máximo sus 1,94 metros, y también la calidad del ex del Valencia, al que Aguirre le exige más protagonismo.

Con el 1-1 dio la impresión que los rojillos se sentían capaces de buscar el triunfo, pero la realidad es que el Betis se encontró con el incomprensible regalo de González Fuertes. El segundo gol de Borja Iglesias podría haber tumbado a los locales, pero la realidad es que no se vinieron abajo. Muriqi se plantó ante Rui Silva, que despejó con la cabeza, y ya en el minuto 84, llegó la desesperación del estadio, con el tiro al larguero de Kang In Lee y el posterior rechace que cayó en las botas de Costa, que chutó al cuerpo del portero. La pelota no entró y el Mallorca se quedó con la sensación de que había dejado escapar una buena oportunidad para sumar ante uno de los ‘gallitos’ de la Liga.

Kohlberg regresa a Estados Unidos por el estado de salud de su madre

El presidente del Mallorca, Andy Kohlberg, que estuvo en el palco de Son Moix el sábado, se vio obligado ayer a abandonar la isla para desplazarse a Estados Unidos por el delicado estado de salud de su madre.