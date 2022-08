«El cambio se nota, era necesario»

Tras tres meses de obras, el pasado sábado se abrió por primera vez a la afición la renovada grada este, antigua tribuna sol. «Era necesario», comenta un veterano socio del club, que tras más de 25 años abonado asegura que era el momento «de gastarse un dinero». El primer cambio que la afición pudo percibir de la reforma de la grada fue la diferente ubicación de los tornos de entrada, que ahora se encuentran una vez pasada la primera valla que da acceso al estadio. «Haber echado las entradas para atrás hace que la gente no esté tan apretada», comenta Guille, un aficionado que admite estar «muy contento» con toda la remodelación.

Una vez pasados los tornos y subidas las escaleras, una gran explanada rodea ahora los vomitorios de acceso al campo y acoge los stands de comida y bebida, algo que proporciona un mayor espacio para las colas y el descanso de la afición.

«Estaba en cubierta, pero me he pasado a la nueva grada porque me sale más barato. A mí me gusta mucho, además cuando esté acabada ya no nos mojaremos», comenta entre risas Catalina Salvà, quien ejemplifica un fenómeno común tras el aumento de precio de los abonos: el cambio de asiento a la nueva grada este, incentivados por el precio además de por la reforma.

Pese a que la colocación de las cerchas tuvo retrasos, sí que llegó a tiempo uno de los cambios más esperados: la reducción del espacio entre el aficionado y el terreno de juego. «Solo ver la parte de abajo ya es increíble. Cuando la grada esté acabada será una pasada», afirma Rafel Salvà, un joven socio del Mallorca que se muestra muy ilusionado con los cambios implementados en el estadio.

El anillo interior que se encuentra entre la parte alta y la baja de la grada es ahora mucho más amplio y permite ver durante todo el encuentro a muchas personas disfrutando del partido de pie.

Además, también se han habilitado nuevos espacios para aquellas personas con movilidad reducida, que se encuentran a la salida de los vomitorios y les ofrece una visibilidad y comodidad mucho mayor que en el pasado.

En definitiva, la respuesta de la afición con la remodelación de la antigua tribuna sol ha resultado ser muy positiva, y parece que una vez esté completamente terminada la ilusión todavía será mayor. En una temporada en la que de nuevo se espera sufrimiento por parte de los mallorquinistas, la ilusión que ha generado esta obra arquitectónica, liderada por Izaskun Larzabal, y el acercamiento del aficionado al césped pueden convertirse en un aliciente para los jugadores para lograr un buen rendimiento en casa que permita al equipo dar muchas alegrías en el Visit Mallorca Estadi.