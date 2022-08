Dos regals i primera derrota

El mateix equip titular que va empatar a zero a San Mamés ha estat l’encarregat d’obrir aquest cap de setmana el campionat al reformat estadi de Son Moix.

L’estrena, però, no ha estat al nivell del que demanam a la categoria. Que en un partit de l’anomenada Lliga de les Estrelles es treguin tretze targetes grogues diu molt poc dels professionals i de l’àrbitre.

Ha durat cent minuts, ha tingut molt poc futbol i ha acabat amb la primera derrota del Mallorca per culpa de dos penals comesos pel mateix jugador: Rodrigo Battaglia. Les dues penes màximes han desconcertat tot l’equip. Javier Aguirre ha mantingut l’argentí sobre el terreny de joc, quan el que semblava més aconsellable era que, després del descans, quedàs al vestidor. S

i algú es pensava que Javier Aguirre canviaria la tàctica, anava ben errat, ja que s’ha mantingut ferm en la seva idea i ha conservat els tres centrals pràcticament durant tot el partit, fins i tot amb el marcador en contra i quan el seu equip havia aconseguit remuntar amb un magnífic gol de cap de Muriqi.

Aquesta feta vol dir que només és qüestió de fer bones passades. En aquest sentit, l’únic jugador que de moment ho té clar és Kang In Lee. El sud-coreà, tot i la joventut i alguna mancança, és dels pocs que intenta jugar la pilota. Quan la controla, sempre podem esperar alguna cosa i d’aquí ha vingut la bona passada a l’àrea, que Muriqi ha resolt amb categoria.

La derrota del Mallorca haurà servit per posar els peus a terra i fer reflexionar sobretot l’entrenador, que amb els canvis –tots massa tard– no ha estat gens encertat. Si, com altres vegades, hem sentir dir que les derrotes serveixen per aprendre i rectificar, ara, quan acaba de començar el campionat, és el moment. Dissabte que ve, a Vallecas, veurem si l’equip ha après la lliçó.