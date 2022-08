El Mallorca ha recibido una visita muy especial, la de toda una leyenda del deporte. Steve Kerr, ganador en la NBA de cinco anillos como jugador y cuatro como entrenador está de vacaciones en la isla, tal y como ha avanzado Diario de Mallorca este viernes en su edición digital, y es amigo personal del presidente Andy Kohlberg. El estadounidense ha visitado la Ciudad Deportiva y ha presenciado el entrenamiento del primer equipo. El técnico, que ha conseguido este año su cuarto título de campeón de la NBA como preparador, ha seguido la sesión de Javier Aguirre junto con el presidente Kohlberg y el consejero Graeme Le Saux así como con el Director de Fútbol Pablo Ortells y el CEO de Negocio, Alfonso Díaz. Tras finalizar el entrenamiento, ha podido conocer a toda la plantilla y cuerpo técnico y realizar una conferencia para todos ellos. En la charla, Steve Kerr ha confesado su pasión por el soccer y ha querido destacar las similitudes que para él tienen dos deportes colectivos como el fútbol y el baloncesto.

Por otra parte, el técnico norteamericano también ha querido explicar cuál es su filosofía como entrenador, que le gusta que sus equipos y sus jugadores se diviertan en la cancha pero que a la vez compitan. "Nuestra labor como técnicos es encontrar el balance entre ambas cosas, disfrutar como niños pero compitiendo como profesionales". Kerr ha querido ponerles el ejemplo del jugador de los Warriors, Stephen Curry, uno de los mejores de la liga, y que "disfruta tirando, corriendo e incluso cuando le toca estar en el banquillo, disfruta de ver jugar y competir a sus compañeros. Le ves jugar con una sonrisa". Kerr también ha dado algún detalle de su faceta como entrenador tras una exitosa carrera como jugador en la que no siempre tuvo el mismo protagonismo. "Yo jugué 15 años en la NBA en los que gané cinco anillos. Casi siempre fui reserva, a veces jugaba más de veinte minutos en un partido y en ocasiones no jugaba nada. Pero siempre con el entusiasmo de estar ahí. Es por ello que como entrenador entiendo a los que no juegan en mi equipo". Toda la plantilla ha seguido con mucha atención las palabras de Kerr, que no ha dudado en hacerse fotos con todos ellos.

Steve Kerr comenzó precisamente su carrera como jugador en la NBA en los Phoenix Suns, en donde estuvo una temporada. Su época de mayor éxito llegó de la mano de los Chicago Bulls de Michael Jordan, en donde ganó tres anillos de manera consecutiva. Posteriormemte, fichó por los San Antonio Spurs, en donde ganó sus dos últimos anillos como jugador. Kerr es, a día de hoy, el jugador con mejor porcentaje de acierto en triples de la historia de la NBA. Su carrera como entrenador también está plagada de éxitos, con los cuatro títulos de campeón que ha conseguido con los Golden State Warriors. Actualmente también es el seleccionador nacional de Estados Unidos.