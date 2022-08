Dio por bueno el empate Javier Aguirre ante el Athletic. Un punto que, como señaló, quizás no responde a “la justicia deportiva”, pero que sabe a gloria “en un campo tan difícil”. “Siendo objetivos, creo que el rival hizo muchas cosas para ganarnos. Es verdad que no lográbamos dar tres pases seguidos, pero a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos asentando y fuimos capaces de estirarnos un poco y meter algo de peligro en el área rival. No es el partido ideal, todo el tiempo defendiendo, pero al final la justicia deportiva es difícil encontrarla. Para empezar no está mal. Juntamos ahí a once valientes y salimos al campo con ganas de hacer algo bueno”, analizó el técnico mexicano.

