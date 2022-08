84 días después Javier Aguirre ha vuelto a hablar. Y lo ha hecho para valorar la pretemporada del equipo, tasar las posibilidades del Mallorca de cara al curso que entra y descifrar algunas de las incógnitas que se han generado en los últimos días. Por ejemplo, el técnico bermellón ha hablado alto y claro sobre los descartes: "Se lo he dicho a la cara, no cuento ni con Alegría ni con Mboula". También se ha congratulado por la llegada de refuerzos como Copete y Rajkovic: "Al primero no lo conocía, pero me ha convencido y el portero es una de las necesidades que teníamos". También ha desvelado que todavía espera refuerzos de aquí al final del mercado: "La lista de peticiones que le hice a Ortells cuando nos fuimos de vacaciones está parcialmente cumplida". Y ha generado dudas sobre el futuro de la portería: "Veremos cómo va y si hay que replantearse si traer o no a alguien".

Con su habitual carácter dicharachero, Aguirre, que llevaba casi tres meses sin comparecer ante los micrófonos y que ha justificado esa ausencia argumentando que es su modus operandi, ha comparecido en la previa del primer partido de la temporada ante el Athletic Bilbao, un rival que, según ha dicho, "todavía genera algunas dudas en su alineación, como puede ser la portería o la defensa o incluso en cómo van a jugar". El 'Vasco' ha indicado que será "un partido complicadísimo de principio a fin" ante un contrincante que se "va a dejar la piel". "Estamos advertidos y somos conscientes de que, como es la primera jornada, la imagen va a ser muy importante", ha puntualizado.

Para el encuentro ante los 'leones', Aguirre ha señalado que no podrá contar ni con Ángel -"tiene unos problemas en la rodilla y está forzando, pero no llega"-, ni con Dominik Greif, ni Galarreta, sin embargo recupera para la causa a Franco Russo, quien sufría una lesión en el tobillo desde la pretemporada. Sobre los contratiempos del portero eslovaco, el preparador rojillo ha señalado que se "encuentra en su país para ser tratado por especialistas". Dominik ha vuelto a recaer de sus problemas "en la cadera" y el técnico no ha querido mojarse sobre el tiempo que estará de baja: "Así como a Amath y a Gala no les espero en menos de dos meses, con Greif quizás me tiré un poco a la piscina. Su situación es especial. Tiene algo en la cadera, un nombre rarísimo. De todas formas, estoy muy satisfecho con los porteros que tengo. En San Mamés jugará Rakjovic y nos llevamos también a Pere Joan, quien ha evolucionado muchísimo esta pretemporada. Veremos cómo va y si hay que replantearse si traer o no a alguien. De momento estoy tranquilo", ha señalado.

El preparador bermellón, que además de Rajkovic, también ha desvelado que de inicio arrancarán el partido Copete, Grenier y Kang In Lee, ha alabado el trabajo de los dos últimos: "Han dado un paso adelante. Grenier está mejor físicamente, con otra actitud, y en lo que se refiere a Kang, también estoy muy contento". Sobre la incorporación del defensa central, Aguirre ha reconocido que no lo conocía, pero que "personalmente" le "ha gustado mucho". "Obviamente le falta experiencia y los novatos cometen errores, pero me ha sorprendido para bien", ha indicado.

Pese a las numerosas valoraciones que ha hecho de la plantilla, el mexicano sigue esperando refuerzos de aquí al final del mercado. "Van a venir más jugadores. Vendrá más gente. En mayo le puse -a la dirección deportiva- una lista de las necesidades que tenía el equipo. La lista, por el momento, se ha cumplido parcialmente. A veces te traen la primera opción que solicitas, otras es la cuarta y otras ninguna", ha reconocido.

Sobre los objetivos del equipo de cara a la temporada que entra: "Vamos a intentar sumar puntos y no sufrir lo que sufrimos el año pasado. Somos un equipo de Primera División y queremos aguantar mucho en esta categoría. En el fútbol no hay nada escrito. Es un Liga muy igualada y estamos para pelear contra todos, no somos menos que nadie. Según cómo vayan los puntos, buscaremos objetivos".

Además de ratificar que Lago Junior y Cufré formarán parte del plantel de cara a esta nueva temporada -"me importa poco lo que hicieron años atrás, yo me quedo con lo que he visto"-, Aguirre también se ha referido, ya para acabar, a la remodelación del estadio: "Lo hablé con Alfonso Díaz el otro día. No sé cómo irán los tiempos de Son Moix, pero la remodelación de los dos vestuarios ha quedado conforme a lo pactado. La arquitecta es brava y el estadio va a quedar precioso. Todo lo que sea para bien, la afición lo va a agradecer".

El club ha querido subrayar que el partido ante el Betis, programado para el 20 de agosto, se jugará sí o sí en Son Moix, aunque es probable que las obras que se están realizando sobre la Grada Este del estadio todavía no estén totalmente finalizadas.