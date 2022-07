Joan Aguiló: «La oferta por los títulos del Lluís Sitjar sigue siendo insuficiente bajo mi punto de vista»

Joan Aguiló, presidente de la Asociación de copropietarios del Lluís Sitjar, tildó la propuesta del Ajuntament de Palma por los títulos del antiguo estadio del Mallorca de «insuficiente». «Es verdad que hace falta saber todos los detalles, pero bajo mi punto de vista sigue siendo insuficiente», reconoció ayer el responsable a este diario. «Existe un informe de un arquitecto forense pagado por el Ajuntament en tiempos de Aina Calvo donde dice que, derribado, el Lluís Sitjar vale 17 millones. Que yo sepa no hay ningún terreno en toda Mallorca que haya bajado de precio desde 2010», justificó Aguiló.

El presidente reconoció que «ha habido una pequeña subida con respecto a la última oferta de 2018», pero esta «sigue siendo muy baja». «A día de hoy nosotros tenemos un pase de por vida para ver al Mallorca, pero al vender nuestro título perdemos dicha opción y lo que el club nos concede, a día de hoy, son dos pases de una duración de 15 años. Si sumas lo que nos ofrece el Ajuntament con los pases, es verdad que se acerca al precio que estaríamos dispuestos a aceptar, pero también hay que tener en cuenta que nosotros perdemos el derecho a perpetuidad de poder ver al equipo», argumentó.

Aguiló, que aclaró claro que esperaban que “el Ajuntament se pusiera en contacto” con ellos antes de anunciarlo a la prensa, admitió que “una vez” reciban “todos los detalles de la propuesta” se reunirán con los copropietarios -entre unos 260 y unos 275-, para valorar la oferta, pero que todavía son muchas las dudas que tienen sobre qué pasará en caso que se alcance ese tanto por ciento que se ha puesto el Ajuntament como mínimo para ejecutar la compra: “No entiendo por qué tiene que ser el 50, el 60 o el 70%. ¿Con los otros qué harán? Es con esas cosas con las que me gustaría que fuera transparente el Ajuntament. El Consistorio no es una empresa privada. Tendrían que ser más claros: Que nos digan qué pasa con quien no acepte la oferta, ¿habrá expropiación? Porque en caso de ser así, entendemos que será un juez quien valore lo que valen esos títulos”.