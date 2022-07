El reconocimiento médico de Muriqi, el último trámite para cerrar su fichaje por el Mallorca

Vedat Muriqi ya está en Austria. El futbolista kosovar llegó ayer proveniente de Roma y hoy por la mañana tiene previsto pasar el correspondiente reconocimiento médico en un hospital de la zona. Si nada lo impide, el jugador se convertirá en futbolista bermellón para las próximas cuatro temporadas.

Aunque el director deportivo de la entidad, Pablo Ortells, reconocía hace solo unos días que, de cerrarse algún fichaje, ya no acudiría al ‘stage’ de pretemporada en Austria, los últimos acontecimientos han desbaratado todos los planes del responsable de la secretaría técnica.

Muriqi, que aterrizó ayer en Austria, no hizo tan siquiera noche en Fulpmes, localidad donde se encuentra concentrado el equipo, ya que el jugador lo primero que hará esta mañana es desplazarse a un centro médico de la zona para pasar el examen médico.

El Mallorca no quiere sustos en este sentido. El Brujas echó atrás el fichaje del delantero al asegurar que no había sido capaz de pasar el reconocimiento, algo que solo unos días después la Lazio desmintió con un nuevo examen. El club bermellón confía en que no habrá ningún problema en ese sentido, pero quieren cubrirse las espaldas para evitar cualquier susto.

Si todo va según lo previsto, será posteriormente cuando firme su contrato, por cuatro temporadas, con el conjunto bermellón y, tras ello, se incorporará a la expedición bermellona, que hoy afronta su último encuentro frente al Genoa a las 17 horas, donde lógicamente solo será un mero espectador, todo ello según fuentes del club.

La insistencia de Javier Aguirre por conseguir el regreso del delantero y, sobre todo, la del propia futbolista por volver a vestir la elástica bermellona fueron claves en una operación que acabará de concretarse hoy en tierras austriacas. La Lazio, que pretendía recuperar más dinero con el traspaso del futbolista, finalmente se conformó con una cifra cercana a las 7,5 millones de euros, pero a estos cabe sumar los bonos, por lo que la operación global asciende a algo más de 9 millones. Además, el Mallorca también ha conseguido abaratar algo el precio de la ficha del jugador, que ascendía a cuatro millones brutos por temporada, algo que ha aceptado Muriqi para lograr que la operación fuera viable.