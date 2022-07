Lago se reivindica en Austria

Tras imponerse al Kraków con descaro en el primer encuentro de la pretemporada y empatar frente a Qatar, en el segundo, el Real Mallorca se despide de su pretemporada en Austria con un nuevo triunfo (1-0), en esta ocasión, ante el Genoa italiano de la Serie B. Un tanto de Lago Junior, que sirve al costamarfileño para reivindicarse, a los 70 minutos de partido, permite a los bermellones zanjar el stage con un buen sabor de boca, más allá de que, durante el partido, se viviera, dos partes muy diferentes.

Solo tres jugadores han arrancado de inicio los tres partidos en tierras austriacas. Leo Román, Antonio Raíllo y Kang In Lee volvieron a formar en un once en el que Aguirre apostó por futbolistas con los que, a priori, sí cuenta de cara a la próxima temporada pero que, en principio, tendrán un papel secundario: Gio González, Gayà, Copete, Cufré, Antonio Sánchez, Llabrés y Abdón Prats.

Y ese papel secundario se vio rápidamente reflejado sobre el verde. Más allá de Kang In Lee, que se lució con alguna jugada individual y también dejó algún balón franco a sus compañeros ante el portero, la presión que ejerció el grupo brilló por su ausencia durante la primera parte y dejó en evidencia a varios futbolistas del plantel.

De manera lenta y tortuosa, el Mallorca intentaba dar salida al balón ante un rival, el Genoa, mucho más valiente y activo. Los italianos le ganaron la espalda a los bermellones en varias ocasiones e incluso Coda, su futbolista más adelantado, probó en varias ocasiones a un seguro Leo Román.

Tras el descanso Aguirre quiso maquillar la imagen de su equipo realizando varios cambios. La entrada de Dani Rodríguez, Grenier, Costa, Maffeo, Valjent, Lago y Hoppe dio un aire nuevo al equipo, las transiciones mejoraron, pero el equipo no era capaz de generar peligro en los últimos metros. Sin embargo, a falta de 20 minutos para el final del encuentro, Lago no erró tras una gran asistencia de Dani, tanto con el que se abrió el marcador y ya no se alteraría.

Jugadores como Mboula o Hoppe, que ante Qatar no dispusieron de un solo minuto, si tuvieron su oportunidad ante el Genoa. Quien sin embargo volvió a vestirse de corto pese a encontrarse en perfectas condiciones fue Álex Alegría.

Ficha técnica

Real Mallorca: Leo Román, Gio González, Gayà, Raíllo, Copete, Cufré; Baba, Antonio Sánchez, Kang In Lee, Llabrés y Abdón Prats. También jugaron: Dani Rodríguez (min. 46), Grenier (min. 46), Jaume Costa (min. 46), Maffeo (min. 58), Valjent (min. 58), Lago Junior (min. 58), Hoppe (min. 58), Mboula (min. 73)

Genoa: Martínez, Coda, Gudmundsson, Bani, Vogliacco, Morten, Sylvan, Ekubam, Badelj, Portanova y Pajac.

Goles: 1-0: Lago Junior (min. 70).

Tarjetas amarillas: Jaume Costa (min. 57), , Raíllo (min. 76), Greier (min. 82),