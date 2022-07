Vuelven los problemas para Amath

Amath Ndiaye sigue con problemas en el dedo meñique de su pie derecho. El futbolista senegalés, que no disputó ni un solo minuto en el encuentro que el Real Mallorca afrontó ante la selección absoluta de Qatar, vive sus peores horas en la concentración en Austria después de que una infección que acarrea desde hace ya varios años se haya vuelto a reproducir.

La intención del Javier Aguirre, el pasado martes, cuando no le dio ni un solo minuto durante el segundo test de pretemporada del equipo, es que ese principio de infección no fuera a más, de ahí ese control de cargas, sin embargo existe preocupación dentro del club porque el dedo se le ha seguido hinchando y no ha podido participar con normalidad en ninguna de las sesiones que el equipo ha seguido protagonizando en el Tirol austriaco.

Desde hace ya dos días Amath lleva un vendaje en el pie derecho, camina casi siempre con chanclas, con su de dedo al descubierto, pero no puede ejercitarse con normalidad. Hoy, por ejemplo, en la sesión matinal del equipo, se le ha podido ver subido en la bicicleta estática y hacer algo de ejercicio para fortalecer las piernas.

La infección en el dedo de su pie ya provocó que la pasada temporada se perdiera varios encuentros e incluso en las últimas jornadas se sometió a un tratamiento que le imposibilitó jugar varios partidos. Cuando realiza sesiones de mucho trabajo es cuando arrancan los problemas y cualquier rozadura imposibilita que el futbolista pueda ejercitare con normalidad debido al gran dolor que siente.

Dicha infección, que durante estos años en ocasiones ha remitido, tiene sus orígenes en la temporada 2016/17, cuando el futbolista jugó cedido por el Atlético de Madrid en el Tenerife. Amath aterrizó en el Mallorca hace dos temporadas, gracias a un préstamo del Getafe al conjunto bermellón. Cuajó una gran campaña, lo que provocó que la dirección deportiva del club hiciera una clara apuesta por el futbolista para lograr su fichaje. La entidad abonó tres millones de euros por el fichaje del jugador, que el pasado curso disputó un total de 882 minutos con la elástica bermellona.