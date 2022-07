El Real Mallorca insiste por Rajkovic

Una de las prioridades durante el mercado de fichajes del Real Mallorca es la de atar a un guardameta tras la salida de Manolo Reina y en esas anda el director deportivo Pablo Ortells. Tras una primera negativa del Stade de Reims por el portero Predrag Rajkovic, tal y como informó L’Équipe y pudo confirmar DIARIO de MALLORCA, la secretaría técnica no tira la toalla y está dispuesta a aumentar la oferta de dos millones para hacerse con los servicios del cancerbero de 26 años.

Rajkovic, de 191 cm de altura, es un futbolista serbio con dilatada experiencia en la liga francesa, donde ha jugado las tres últimas temporadas. El meta, que ha sido titular en todas ellas y es uno de los jugadores más queridos de la afición, disputó antes cuatro campañas enfundado en la elástica del Maccabi Tel Aviv de Israel. El pasado curso, sin ir más lejos, jugó la totalidad de minutos de la Ligue 1, finalizando el año con 44 tantos en su contra.

El Real Mallorca, que en un primer momento sondeó la posibilidad de hacerse con el servicio de alguno de los porteros del Celta de Vigo, Dituro o Rubén Blanco, finalmente se lanzó a por el guardameta del Stade de Reims, club al que ofertó 2 millones por el traspaso del jugador. Sin embargo, el club presidido por Jean-Pierre Caillot rehusó la propuesta por considerarla muy inferior a sus pretensiones, cercanas a los 4,5 millones.

Ortells no se da por vencido y va a volver a insistir. El máximo responsable de la secretaría técnica busca competencia en la portería y, aunque es que consciente de que Dominik Greif ya está recuperado, no quiere riesgos en caso de que el guardameta vuelva a sufrir algún percance. Trabajar únicamente con Leo Román y los porteros del filial es algo que no contempla, de ahí la necesidad de reforzar dicha posición.

Rajkovic, futbolista que también ha interesado a otros clubes de la liga española como el Celta de Vigo, trabajó la última temporada a las órdenes del preparador español Óscar García Junyent. El futbolista es también el portero de la selección de Serbia, con la que ha disputado un total de 28 encuentros, diez de ellos amistosos, ocho para la clasificación del Mundial, tres para la clasificación de la Eurocopa y siete en la UEFA Nations League. El meta responde al perfil que busca Ortells, por altura y experiencia bajo los tres palos.