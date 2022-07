Nuria Granados: «Hoy en día los jugadores ya no regresan pasados de peso»

Anda todo el día de aquí para allá, con sus cajas, sus batidos y sus ‘tuppers’ rellenos de frutos secos, frutas deshidratadas y al natural. Nuria Granados (Palma, 1963) es puro nervio, energía y entusiasmo pero, sobre todo, es la gasolina de los jugadores del Real Mallorca durante la concentración del equipo en tierras austriacas. «El desgaste ahora mismo es mayor que a lo largo del año y eso se nota en las cantidades. No os podéis hacer una idea de todo lo que comen. La carga de hidratos es ahora lo más importante», reconoce.

La nutricionista del conjunto bermellón, que aterrizó en el club hace cuatro temporadas, ha convivido con Vicente Moreno, Luis García Plaza y Javier Aguirre. «Todos han sido conscientes y lo son de la importancia que tiene la alimentación en sus jugadores. Moreno estaba muy encima de lo que había en el ‘buffet’, Luis siempre quería una composición corporal óptima y con Aguirre, Pol Lorente está también muy encima de todo», desvela. Granados se ha convertido en una pieza fundamental del ‘staff’ bermellón.

Sin embargo, hace solo unos años a la figura del nutricionista no se le daba la importancia que tiene. «Es verdad que en el mundo del fútbol se empezó a incorporar mucho más tarde que en otros deportes como el ciclismo o el triatlón. Nosotros no somos controladores de nada, lo único que queremos hacer es ayudar al futbolista para que encuentre su estado óptimo. Comer saludable no significa comer acelgas hervidas. En la variedad está el sabor y en los hábitos, la clave», asegura.

«Hoy en día a un futbolista no hay que explicarle la importancia que tiene una correcta alimentación», asevera Nuria, quien desvela que «los jugadores ya no llegan nunca pasados de peso tras las vacaciones»: «Ellos saben cómo cuidarse durante el verano. No se trata de hacer dieta, es un estilo de vida con el que se sientan cómodos».

Granados ha aterrizado en Fulpmes con «un baúl entero, una caja enorme y siete cajas más pequeñas» de suplementos alimenticios. Los batidos, a falta de ‘smoothies’ naturales, también juegan un papel importante: «Trabajamos con cinco marcas diferentes porque al final cada uno tiene sus gustos y con la alimentación pasa un poco lo mismo. Tenemos jugadores musulmanes, otros que no comen carne y, por supuesto, gente a la que no le gusta esto o lo otro. Comer sano y disfrutar no es difícil si hay voluntad».

Y eso es precisamente lo que están haciendo en Fulpmes, donde Granados reconoce que están aprendiendo un montón de platos nuevos: «El gran triunfador ha sido sin duda el ‘apple strudel’, un postre muy saludable, con muchísima manzana y que seguro que incorporaremos a nuestro menú en Mallorca».