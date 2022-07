Amor: "Da igual que vengan tres, cinco o siete jugadores, lo importante es la calidad"

Toni Amor regresó la pasada temporada al club de sus amores y, junto al técnico mexicano, salvó una situación límite. Hoy, pese a contar «con nueve jugadores menos y un solo refuerzo», arranca el curso cargado de «ganas e ilusión». «Evidentemente nos gustaría poder contar ya con más jugadores, pero somos conscientes de cómo esta el mercado», defiende

Directos al grano. ¿Cuántos jugadores faltan en la plantilla?

Es un tema que lleva sobre todo Javier (Aguirre) con Pablo (Ortells). Nosotros a día de hoy tenemos 23 de campo y cuatro porteros. Vamos a ver cómo van evolucionando las cosas durante estos días, porque esto del mercado puede cambiar en cualquier momento. De todas formas, somos conscientes de que el mercado está como está, es Primera División y no es nada fácil. Ahora mismo no podemos estar pensando en qué va a venir o en qué va a dejar de venir. Sería una falta de respeto hacia los jugadores que están aquí. El club hará lo que tenga que hacer y ya está.

De los que hay, ¿cuántos sobran?

De momento Javier quiere verlos a todos. En el momento que los vea, luego ya dictaminará lo que él crea, hablará con Pablo y se decidirá, pero si están aquí es por algo. Por ahora son jugadores que pertenecen al Mallorca y no hay que menospreciar a nadie. Al final el profesional lo que quiere es que le den oportunidades, luego ya dependerá del rendimiento de cada uno y de la decisión que tome Javier.

¿Se esperaban contar a estas alturas de la temporada con una única incorporación?

La verdad es que no es fácil, el mercado en sí está muy parado, pero no creo que sea un tema numérico. Al final pueden venir tres, cinco o siete jugadores, pero lo importante es la calidad de lo que se traiga y que lleguen para sumar. No creo tanto en la cantidad sino en la calidad de lo que pueda venir. ¿Que nos gustaría que si tiene que venir alguien estuviera ya aquí? Evidentemente. Estamos trabajando ya cosas del modelo de juego y del equipo y sería bueno para todos contar ya con ellos, pero somos conscientes de que no es fácil.

Y Aguirre, ¿cómo lleva todo esto?

Bien. Somos profesionales, sabemos cómo funciona esto y lo que tenemos claro es que tenemos que trabajar a muerte con lo que tengamos en cada momento. Tenemos 23 jugadores y 4 porteros y debemos sacarles el máximo rendimiento en las próximas semanas. Luego, todo lo que se vaya modificando en el mercado vendrá bien. Por ahora se han ido nueve y ha llegado uno, más los cedidos. Nosotros estamos tranquilos y trabajando con muchas ganas e ilusión.

¿Qué les dice Ortells? ¿Pide calma?

Ortells está en contacto diariamente con Javier, la comunicación es constante y no hace falta que esté Pablo aquí para que hablen. No es que nos esté pidiendo calma. Ellos tienen una comunicación constante de todo lo que está sucediendo en cada momento en el equipo y, a raíz de ahí, van a tomar sus decisiones y van a hacer lo que se tenga que hacer. Todo lo que se está haciendo es consensuado entre Javier y el club. Nosotros estamos tranquilos porque todavía queda mucho mercado y confiamos en Ortells, aunque sabemos que, si el Mallorca quiere fichar a un jugador algo contrastado, no será sencillo.

¿Qué posiciones son indispensables reforzar?

Pues se han ido nueve jugadores, algunos incluso bastante importantes dentro del equipo como podían ser Oliván o Muriqi. Al final es una cuestión de números: Arriba solo tenemos a Ángel, Abdón y a Álex Alegría, que está con nosotros ahora. Obviamente, solo por un tema de números, un delantero tendría que venir. Pero tampoco quiero especificar mucho en una posición porque al final lo que es importante es que el club vaya haciendo las cosas como tiene que hacerlas y que lo que venga sea bueno.

Si tienen experiencia en Primera y hablan castellano, ¿mejor que mejor?

No es necesario. Que sean buenos jugadores y nos ayuden. Sea quien sea quien venga, que nos ayude a sumar, si es que tiene que venir alguien.

¿Esperan que la foto-finish del final del stage cambie mucho con respecto a la del primer día?

Podría decir que sí, pero lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar con lo que tenemos. ¿Que viene uno? Pues bienvenido sea. ¿Que tiene que salir otro? Pues que le vaya lo mejor posible. Al final este es el proceso que se lleva en el mercado de fichajes. Lo importante es que los jugadores que al final se queden con no sotros estén trabajando bien, estén mejorando su rendimiento y que tengan buenas sensaciones en los próximos partidos amistosos.

Con lo que era Aguirre… ¡Qué serio está esta pretemporada!

Para nada. Siempre está con bromas y de verdad que está tranquilo. Lo bueno que tiene Javier es que cuenta con mucha experiencia en este tipo de situaciones, sabe cómo va esto y tiene claro cómo funcionan las cosas. Estamos tranquilos, vamos a trabajar y a sacarle el máximo rendimiento a lo que tengamos en cada momento.

Ya han conocido a Copete, ¿qué tal?

Es un buen chico. Al final todo jugador nuevo que llega a un club necesita un proceso de adaptación. El otro día me comentó que ya tenía vivienda y eso es muy importante para poder sentirse a gusto. La verdad es que es un chico que me está sorprendiendo en estos primeros entrenamientos, sobre todo por la rapidez con la que se está aclimatando al grupo. Luego después, a nivel futbolístico, ya veremos con los amistosos, porque eso ya es otra historia.

Tampoco conocían a Cufré, Mboula, Lago y Alegría, ¿les ha sorprendido alguien?

Bueno, yo ya los conocía bien, el que no sabía tanto de ellos era Javier. A mí no me han sorprendido porque sé lo que pueden dar y lo que no en un momento determinado, pero Javier sí que los quería ver porque al final son un patrimonio del club y quizás puedan ser útiles. El tema es que va a depender mucho de su rendimiento. Ellos están entrenando muy bien, todos, con muy buena actitud y con ganas de hacerlo bien.

¿Y Dominik Greif? Tampoco habían tenido la oportunidad la pasada temporada de verle jugar.

La verdad que es una pena porque no lo hemos podido ver todavía, solamente un par de calentamientos el otro día y la verdad es que pinta muy bien porque es un jugador muy rápido y alto, técnicamente bueno. Justamente durante el primer entrenamiento aquí va y se tuerce el tobillo, pero esperemos que sea poco y que pueda estar con nosotros en poco tiempo.

Las vacaciones, ¿han dejado digerir el frenético final de temporada que se vivió el pasado curso?

La verdad es que fue muy duro todo. Fueron nueve partidos muy intensos en los que prácticamente no tuvimos tiempo de nada. Justamente cuando llegamos había jugadores concentrados con su selección… Y fue todo un poco una locura. Vivimos una montaña rusa de sensaciones: vernos fuera, luego dentro, luego otra vez fuera... Todo eso nos tiene que servir para mantener las cosas que en ese momento se hicieron bien e intentar meter algunas cositas que nos puedan dar más registros para ser mejor equipo.

¿Veremos a un Mallorca muy diferente? La pasada temporada apremiaban los objetivos, pero en esta comienzan desde cero.

No sé si será muy diferente. Los equipos de Javier son intensos y difíciles de ganar y eso es lo que queremos de nuestros jugadores, pero sí que es verdad que hay cosas que en esos últimos nueve partidos no pudimos trabajar porque había unas prioridades y lo que estamos intentando ahora es que el equipo tenga más registros. Eso no quiere decir que se vaya a jugar diferente.

¿Se seguirá apostando por la defensa de cinco?

En principio no nos fue mal, pero lo que queremos es que el equipo tenga claro a lo que juega. Dentro de lo que tenemos, hay que buscar un esquema y sacarle el máximo rendimiento.

Se han ido nueve futbolistas, pero la realidad es que cinco de ellos fueron titulares en el último partido frente a Osasuna, ¿a quién echarán más de menos?

A nivel personal creo que a todos, porque eran grandes personas y muy buenos profesionales. Creo que cada caso es una historia. La afición, por ejemplo, estaba entregada con Muriqi y, a nosotros, es verdad que nos dio mucho, al igual que Oliván, Salva o Manolo quien, en un momento puntual, sobre todo al final de la temporada, estuvo espectacular. El tema es que en ese momento lo dieron todo y conseguimos el objetivo gracias a ellos. Ahora empieza la nueva temporada y hay que hacer borrón y cuenta nueva.

Las salidas de Salva y Reina resultaron un tanto traumáticas para la afición, ¿cómo han afectado dentro del vestuario?

Salva y Manolo son leyendas del club y han salido como tenían que salir, con un homenaje como Dios manda y con el reconocimiento de toda la gente. Yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia los dos porque esos nueve partidos fueron excelentes profesionales y nos lo dieron todo. Lo único que quiero es que les vaya genial en sus nuevos clubes, seguro que lo van a hacer muy bien.

Y Muriqi, ¿cómo están las cosas?

Todo esto está siendo también una montaña rusa. Parecía que estaba hecho con el Brujas y ahora parece que no. La verdad es que no sabemos nada, es algo que lleva directamente Pablo (Ortells).

Acabará el mercado el 1 de septiembre y ya se habrán disputado tres jornadas, ¿alguien debería recordarle a la secretaría técnica que esos nueve puntos valen lo mismo al principio que al final de la temporada?

Nosotros sabemos que nuestro inicio de temporada será muy exigente porque nos vamos a enfrentar ante el Athletic, ante el campeón de la Copa del Rey y luego ante un conjunto como el Rayo, del que ya sabemos la dificultad de jugar en su campo. El tema es que nosotros no podemos hacer nada, lo único que podemos intentar es sumar entre los tres encuentros los nueve puntos, pero sabemos que no será nada fácil. No hay que buscar excusas porque eso no sirve de nada. Cuando te empiezas a excusar es porque eres responsable de la derrota y quieres ocultar cosas. Lo que buscamos es que el equipo sea competitivo y que para que el rival nos gane tenga que hacer mucho.

Y Toni Amor, ¿cómo está? Vuelve a su casa, con su gente y arranca ahora una temporada en el club de su vida.

Estoy muy contento de volver a la isla. Al final todo se mueve en dos apartados, el profesional, en el que quieres competir y ganar siempre, y el emocional, en el que te encuentras en un club donde te unen muchos sentimientos. Al principio me costó un poco, porque la situación no era nada fácil, pero una vez acepté las reglas del juego, ya todo fue mucho más sencillo. Estoy muy contento y muy feliz y espero hacerlo muy bien y poder estar a la altura.

Cuando aterrizaron en la isla, vinieron acompañados del preparador físico Pol Lorente. ¿Han reclutado a alguien más?

Ha venido también Tomeu Llabrés, que estaba con nosotros en México y también había trabajado en el filial del Mallorca conmigo. Está con nosotros en el apartado de fisioterapia y estamos encantados de que esté aquí.

¿Les hubiera gustado traer a alguien más?

No se miró tampoco. Creo que los que somos, sumados a todos los profesionales que ya tiene el club, es más que suficiente. Estamos encantados con todos y nos adaptamos sin problemas.

¿Quién se jugará la permanencia este año?

Es difícil. Nadie te hubiera dicho la temporada pasada que el Granada acabaría descendiendo porque la plantilla que tenía ese equipo no era para bajar. Lo normal es que hubieran estado de media tabla para arriba. Y el Levante igual, con una plantilla muy experta que sabía afrontar ese tipo de situaciones. Incluso el propio Alavés, que al final siempre se salvaba. Es una situación que cambia cada año y somos conscientes de que los tres equipos que han subido son fuertes. Creo que va a haber bastantes equipos metidos ahí en la pelea.