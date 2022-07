El mallorquinista de Fulpmes

Julià Suau, natural de Inca, vive desde hace unos años en Innsbruck. «En realidad vine aquí solo de vacaciones, pero el viaje me pilló con el inicio de la pandemia, se paralizó todo y me tuve que quedar», rememora. En esta ciudad situada a tan solo 20 kilómetros de Fulpmes, cuartel general del Real Mallorca durante la pretemporada, lleva tres años trabajando Julià: «Se vive bien, la verdad. Aquí los sueldos son mucho más altos y una vez eres capaz de acostumbrarte a los menos diez grados de temperatura, no se está tan mal» .

El inquer reconoce que echa de menos muchas cosas de la isla y que una de ellas, por supuesto, es el equipo de su corazón. «Desde Austria sigo absolutamente todos los partidos del Mallorca a través de Dazn. Soy un fan acérrimo, así que cuando me enteré de que el equipo hacía la pretemporada en Fulpmes me puse súper contento», admite.

Ni corto ni perezoso, Julià no se lo pensó dos veces y ayer se personó, acompañado de su novia y su cuñada, en el campo de entrenamiento del conjunto bermellón para conocer a sus ídolos y fotografiarse con ellos.

Ataviado ya con la nueva equipación del equipo rojillo para la presente temporada, Julià consiguió, incluso, llevarse un autógrafo en la elástica de su futbolista favorito, Abdón Prats: «La verdad es que el diseño de este año me parece espectacular. Mi padre vino hace solo unos días a visitarme a Innsbruck y me la trajo de regalo. Me enamoró desde el primer momento. Luego me enteré de que el equipo iba a realizar la pretemporada a solo unos kilómetros de mi casa, así que pensé que, aunque solo pudiera verlos de lejos, ya merecía la pena intentarlo».

El mallorquinista no solo se llevó un autógrafo del delantero de Artà. Casi todos los jugadores del plantel no dudaron un momento en pararse y fotografiarse con el joven aficionado. «Me han faltado Jaume Costa y Kang In Lee, pero no pasa nada», admitía con algo de resignación: «Quién me iba a decir a mí, en realidad, que sería en Fulpmes y no en Mallorca donde conseguiría conocerles a todos ellos».

Aprovechando que el Mallorca disputará tres encuentros en tierras austriacas, Julià Suau también verá a su equipo in situ, después de muchos años sin poder hacerlo: «Por cuestiones de agenda solo podré asistir al último partido, en el que juegan ante el Genoa. Me hubiera encantado poder estar en los tres, pero no es posible».