Guten Morgen: La Playstation, el entretenimiento para matar las horas muertas

Hasta la fecha Javier Aguirre prácticamente no ha dado nada de tiempo libre a sus pupilos. Si el equipo no está sobre el verde, está en el gimnasio y si no, están dando un pequeño paseo para estirar las piernas. Aún así, siempre hay algo de tiempo entre actividad y actividad y cada uno lo aprovecha como prefiere. Tres de los futbolistas, por ejemplo, se han llevado a Fulpmes sus Playstation y matan esas horas jugando partidas con sus compañeros. Los juegos de cartas, que otros años acaparaban todo el protagonismo, esta pretemporada no han conseguido adeptos.

Schlutzkrapfen: El plato que ha enamorado a la expedición mallorquinista Una de las ventajas de realizar la pretemporada fuera de la isla es la de conocer la gastronomía de otro país. Toda la expedición mallorquinista coincide en lo bien y lo sano que están comiendo durante estos días en su hotel de concentración. Precisamente, uno de los platos que ha enamorado a futbolistas y staff es una comida típica del Tirol austriaco que recibe el nombre de Schlutzkrapfen. Para los no entendidos en el tema, se trata de una pasta rellena parecida a los raviolis, que los italianos llaman mezzelune. Los rellenos pueden incluir quesos, frutos secos, vegetales, carnes de res, espinacas y otros ingredientes. La cara oculta de Amath: Pese a parecer un chico tímido, el senegalés canta por bulerías Quienes le conocen dicen de Amath que no aparenta lo que es. El futbolista, nada más finalizar los entrenamientos, se cuelga una cadena de oro al cuello y se le ve bromear con sus compañeros. Dicen que le encanta el flamenco, tocar las palmas y que lo de cantar por bulerías no se la da nada mal. Escondite para calentar: Los jugadores disfrutan como niños durante el entrenamiento Los jugadores del Real Mallorca disfrutaron como niños durante el entrenamiento matinal que preparó ayer el cuerpo técnico. La sesión de arrancó con un juego de escondite, que desató las risas y las carcajadas entre los jugadores, mientras Javier Aguirre y Toni Amor observaban desde la distancia las peripecias de sus pupilos para no ser descubiertos. Kang In Lee fue el primero que cayó.