El Mallorca ata el futuro de su portería con Leo Román. El club ha anunciado este martes que el cancerbero, nacido en Ibiza en 2000, renueva para seguir defendiendo los colores de los bermellones hasta 2026, "como mínimo", tal y como especifica la entidad en su nota.

El meta dio el salto al primer equipo la temporada pasada y cuajó buenas actuaciones. Debutó en Primera División ante el Levante y también jugó de inicio frente al Villarreal, mientras que en la Copa del Rey jugó ante el Llanera, Eibar y Espanyol. Román, que llegó al filial en el verano de 2020 tras brillar en la Peña Deportiva de Santa Eulalia, con el que llegó a disputar el play-off de ascenso a Segunda, también fue convocado por la selección española sub21 para disputar partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa.

"Estoy muy contento y emocionado. Dar el salto al fútbol profesional es algo que llevo soñando toda la vida. El sueño se ha cumplido después de muchos años de trabajo. Espero que esto solo sea el inicio de algo bonito, de una carrera larga que me permita disfrutar de lo que más me gusta hacer. Quiero dar las gracias al Mallorca por la confianza que han depositado en mí", explica orgulloso en declaraciones facilitadas por el club.

El ibicenco resaltó la importancia que supone jugar en Balears. "Es especial. Cualquier niño de las islas sueña con jugar algún día en el Mallorca. Eso le da un plus. Siendo un chico del filial me he sentido muy querido en todo momento y quiero agradecerlo a la gente", comenta.

El Mallorca ha publicado un vídeo en el que el mítico portero colombiano René Higuita le invita a que haga su característico 'escorpión' en un partido después de que el propio Román regateara a un delantero en su debut en la elite ante el Levante que recordó a los que hacía el sudamericano.