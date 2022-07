El Mallorca ha descartado el fichaje de Muriqi al considerar que era inasumible. Consciente de las intenciones de seguir en la isla del delantero kosovar, de su gran rendimiento sobre el césped y del carisma entre la afición, la dirección deportiva que dirige Pablo Ortells ha apurado sus opciones para contratarle, pero el coste estaba lejos del alcance de las arcas de Son Moix. La operación en total rondaba los 27 millones de euros en cuatro años, una cantidad que en la entidad califican de arriesgada y que es la que desembolsará el Brujas, el destino final del jugador.

La Lazio, que ostentaba la propiedad del ariete, percibirá unos once millones en concepto de traspaso. Muriqi cobrará poco más de dos millones de euros de salario netos por cada una de las cuatro temporadas que reclamaba, por lo que el coste son de cuatro brutos. Esto provoca que para el Mallorca el fichaje alcanzaría el precio de once millones en concepto de compra, más dieciséis en el salario, unas cantidades muy altas y que hubieran comprometido el diseño de la plantilla para la temporada 2022/2023.

El técnico Javier Aguirre espera la llegada de un buen número de jugadores en todas las líneas, por lo que la entidad ha preferido no hipotecarse. Y eso que cuando finalizó la temporada pasada, con la salvación en el último suspiro en Pamplona, tenía la esperanza de que fuera algo más asequible adquirir los derechos del 'nueve', pero los problemas económicos de la Lazio provocó que no quisiera aceptar las cifras que puso sobre la mesa el Mallorca, que estaban a años luz de la pretendida por los romanos.

Muriqi ha dejado huella en el Real Mallorca, casi la misma que el Mallorca ha dejado en el delantero kosovar, quien no ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse de la afición del conjunto bermellón en una carta que ha publicado a través de sus redes sociales. El futbolista de la Lazio, que aterrizó en la isla cedido por el conjunto romano durante el pasado mercado invernal, ha agradecido “el cariño” que sintió por parte de la hinchada “desde el primer momento” que pisó “la isla”. “Me he visto como un auténtico mallorquín y me habéis hecho sentir como en casa desde el minuto uno”, reconoce el punta, clave en la salvación con cinco goles en el tramo final del curso.