El RCD Mallorca quiere internacionalizarse y hoy ha dado un paso de gigante al anunciar su renovación con Alpha Gel y presentar su nueva equipación desde la embajada española en Tokio. Allí han estado presentes el CEO de Negocio del club, Alfonso Díaz, y el capitán del equipo, Dani Rodríguez. Ambos han agradecido a la empresa japonesa su grado de implicación con el club y han valorado muy positivamente que esta siga unida a la isla pese a la marcha de Take Kubo.

Fidel Sendagorta, embajador español en Tokio, ha sido el encargado de inaugurar el acto, que ha contado con la presencia también del presidente de Taica Corporation, Taito Suzuki. Alfonso Díaz ha sido el primero en tomar protagonismo. El consejero delegado de la entidad mallorquinista ha recordado la historia más reciente del club bermellón y ha destacado la implicación de la propiedad americana en los últimos años: “El Mallorca es un club histórico de LaLiga. Hemos jugado finales europeas y hemos tenido en nuestras filas a grandes jugadores como Etoo o Miquel Àngel Nadal, además de importantes futbolistas japoneses como Okubo, Aki o Take”.

“Nuestros valores son los de la lucha, el trabajo y la innovación. Nuestra historia más reciente es de hace fundamentalmente seis años. Sarver, Kohlberg y Steve Nash decidieron adquirir un club de fútbol y en estos seis años hemos tratado de llevarlo de nuevo a la elite. Se ha hecho un cambio en la estructura y se ha creado un club sostenible en Primera División. Estamos en el top-10 de la liga española. Ahora se abre un plan de futuro. Queremos asentarnos en Primera y a nivel de infraestructura estamos realizando una remodelación del estadio”, ha recordado Alfonso.

Tras el parlamento del CEO de Negocio del club, se ha visionado un vídeo grabado hace dos semanas en el pabellón de los Phoenix Suns. En el mismo se puede ver al presidente del Mallorca, Andy Kohlberg, firmar el nuevo contrato de patrocinio con la marca Alpha Gel. Curiosamente, en el mismo no aparece en ningún momento el máximo propietario Robert Sarver, pese a ser el dueño de los Suns y encontrarse en su casa.

Posteriormente ha llegado el momento de la camiseta. Dani Rodríguez ha sido el encargado de lucirla ante lo allí presentes. El diseño de la misma, que ya se había filtrado durante los últimos días en las redes sociales, vuelve a ser trabajo de Nike, que en esta ocasión apuesta por un estilo muy atrevido, animal print, con un fondo rojo y machas negras estampadas en toda la camiseta.

“Me siento ilusionado, con mucha fuerza, mucha garra y con ganas de que empiece el año para disfrutar”, ha indicado Dani Rodríguez al ser cuestionado por cómo se siente enfundado en esa nueva elástica.

Dani, que aterrizó ayer en Japón, ha admitido que desde el primer momento se ha sentido “encantado” por el recibimiento y ha explicado una anécdota que le ocurrió al llegar al aeropuerto de Tokio: “En aduanas había un chico que me conoció y estuve un rato allí hablando con él. La verdad es que me sorprendió mucho que me conocieran aquí. Él no se creía que viniera a Japón a presentar la nueva camiseta, se creía que venía a firmar por un nuevo equipo”.