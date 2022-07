El Real Mallorca cierra la temporada en positivo

La fotografía económica del Real Mallorca a 1 de julio de 2022, una vez cerrado el balance de cuentas de la pasada temporada, está saneada. El club bermellón puede presumir de ser una de las pocas entidades de LaLiga que no se ha excedido en su ‘fair-play’ financiero, no ha presentado pérdidas en su balance y, en principio, no tendrá problemas para fichar dentro de su austero límite salarial.

Ayer el fútbol español apuraba el último día del mes de junio para cuadrar cuentas y hasta diez equipos de la Liga Santander trabajaban para evitar cerrar el curso 2021/22 con números rojos. El Betis, con cerca de 25 millones de descuadre negativo; el Atlético de Madrid, con 40, o el Valencia, con una obligación presupuestaria de vender futbolistas por un valor de 60 millones, son solo un ejemplo de los problemas a los que se enfrentan la mayoría de clubes de la liga española, una situación que, por suerte, ha sorteado la entidad mallorquinista. El club presidido por Andy Kohlberg ha sido una de los pocos que ha conseguido aferrarse a un modelo sostenible y, aunque seguirá manteniendo un perfil austero, no se ha visto obligado a vender a ningún jugador y no ha sufrido grandes urgencias. Es más, la dirección deportiva pudo ejecutar la opción de compra obligatoria por Pablo Maffeo, valorada en 3,5 millones de euros, sin rasgarse las vestiduras y sin poner en compromiso el balance de cuentas de la pasada temporada. Así pues, lo previsible es que el Mallorca se refuerce durante el mercado estival con cierto margen, pero sin grandes aspavientos. Al no finalizar con pérdidas este balance, el club no se verá obligado a restar el saldo negativo a la cuantía de la que dispondrá la próxima temporada y no afectará de esta manera a la masa salarial del equipo para el próximo curso. Esto repercute directamente en el límite salarial que tendrá el equipo de cara a la próxima temporada y que, se estima, ascenderá unos 3 millones de euros con respecto al pasado curso. Alfonso Díaz, CEO de Negocio, ya avisó de que ese tope «sería muy parecido» al de la pasada campaña. Este balance positivo en las cuentas se suma a la resolución judicial que se dio a conocer el pasado 17 de junio, mediante la cual el conjunto bermellón finalizaba su procedimiento concursal y ponía fin a la tutela judicial que arrastraba desde hacía más de una década y que ha logrado finiquitar gracias a la inversión realizada por la propiedad americana, tasada en más de 45 millones de euros. El Barça soluciona la papeleta En el último día del ejercicio económico, el Barça anunció un acuerdo con Sixth Street, un fondo de inversión estadounidense con sede en San Francisco, que le inyecta 207,5 millones de euros por la venta del 10% de los derechos televisivos de la Liga para los próximos 25 años. No solo le inyecta esa valiosa cantidad sino que permite a la junta de Joan Laporta evitar pérdidas esta temporada. Pasa de unos alarmantes números rojos a terminar el actual curso con respiración y aliviado. Alfonso Díaz y Dani Rodríguez, desde Tokio con Alpha Gel El CEO de Negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, y el capitán del equipo, Dani Rodríguez, se encuentran en Tokio, donde hoy ofrecerán desde la embajada española en el país una rueda de prensa junto al que será, una temporada más, el patrocinador principal del equipo, Alpha Gel. El acto, que será retransmitido en directo a través de YouTube, está previsto para las 09:00 en horario español. e.g. palma