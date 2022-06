El Feyenoord está interesado en Kang In-Lee

Kang In Lee puede cambiar de aires este verano. El Mallorca ya ha recibido una primera oferta del Feyenoord para hacerse con los servicio del surcoreano, ex del Valencia CF. Así lo informó el diario Marca, que explicó que el futbolista es una debilidad personal de Frank Arnesen, el director deportivo del equipo holandés.

El equipo insular no considera que Kang In sea un futbolista imprescindible y podría negociar un posible traspaso. El surcoreano tiene contrato en Son Moix hasta 2025 y tiene 21 años. Su valor de mercado, pese a que este año no ha contado con la regularidad deseada (y este podría ser un motivo de su salida), es de 6 millones de euros.

Lo cierto es que la llegada de Javier Aguirre al banquillo del Mallorca no fue buena para el joven mediapunta. Con el mexicano a los mandos, Kang In solo disputó 187 minutos en siete partidos, siendo solo titular en la victoria ante el Atlético de Madrid.

Su carácter anárquico en el terreno de juego, repleto de calidad, chocaba de lleno con el orden que el de Ciudad de México pidió desde su llegada para parar la sangría de goles en contra.

Sin embargo, con Luis García en el banquillo, su papel en el equipo sí que fue mucho más importante, siendo titular en 14 de 23 encuentros. Kang In, que ocupa plaza de extracomunitario, quiere tener minutos y el Feyenord se presenta como un destino interesante para él.