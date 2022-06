Alfonso Díaz se ha mantenido prudente cuando ha sido preguntado esta mañana por las opciones de que el Mallorca pueda fichar a Muriqi, que fue clave para la permanencia de los bermellones en su cesión de media temporada. "Pablo Ortells -director deportivo- está trabajando en todas las líneas y que Muriqi pueda seguir es un tema económico, hay que ver si podemos llegar a las demanda, a lo que piden por el jugador", ha explicado durante su comparecencia ante los medios tras una visita guiada a las obras de Son Moix. La Lazio de Roma es el propietario del delantero kosovar y, según informó el diario deportivo Corriere dello Sport, no está dispuesta a bajar de los once millones de euros.

Díaz no ha querido entrar en detalles sobre la planificación de la plantilla. "Es que es pronto para hablar de si habrá muchos o pocos cambios, pero no espero que haya un gran cambio. Estamos conectados continuamente con Javier Aguirre", se ha limitado a decir. El dirigente ha confesado que espera que para diseñar el Mallorca 2022/2023 el límite salarial no aumentará. "Será similar al de esta temporada", ha subrayado, por lo que la cifra no superará los 48,2 millones de euros.

Díaz también ha querido recordar el homenaje que se le dispensará este jueves en Son Moix, a partir de las 19:30, a Manolo Reina y Salva Sevilla. "Es un mínimo de lo que podíamos hacer por lo que han hecho en el Mallorca en su historia más reciente. Ellos, que llegaron en un momento muy difícil, han liderado lo que somos a día de hoy. Es merecido y por eso ponemos el estadio para que sea frente a la afición", ha destacado.

Además, el madrileño ha tenido palabras de agradecimiento para Joan Sastre, que abandona el club para fichar por el PAOK de Salónica, que ha pagado los 500.000 euros de su opción de compra. "La han ejecutado y a nosotros solo nos queda darle las gracias a Joan Sastre, como ya he hecho personalmente, por todo. Llevaba desde los doce años en el club, era un referente y ha triunfado en el extranjero. Le deseamos lo mejor", ha finalizado.