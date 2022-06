El final de toda temporada lleva consigo el adiós de los futbolistas. En esta ocasión es el turno de Brian Oliván, quien finaliza contrato con el Mallorca y ya tiene apalabrado su futuro en el Espanyol. El lateral catalán ha publicado en sus redes sociales una carta de despedida en la que agradece a la afición bermellona el trato recibido en sus dos años en la isla.

“Os escribo estas palabras para despedirme de la que ha sido mi casa estas dos últimas temporadas”, empieza recordando Oliván: “Llegué en plena pandemia y tardé en poder disfrutar del calor que dais en cada partido en Son Mois”.

Oliván, que ha logrado debutar en Primera División gracias al Real Mallorca, agradece la oportunidad que le ha dado el club: “La fortuna fue poder celebrar con vosotros un ascenso que me permitió conseguir el gran sueño: debutar en Primera. Se trata de algo también imborrable para mí y que me ligará al Mallorca de por vida, además de los amigos y experiencias que he vivido”.

El futbolista de 28 años, quien ha gozado de gran protagonismo durante las dos temporadas que ha vestido la elástica rojilla, recuerda su experiencia durante el último año: “Ha sido tan apasionante como complicado, pero el objetivo se ha cumplido: dejar al Mallorca donde le pertenece”.

Ya para acabar, Oliván asegura que se marcha del conjunto bermellón con “la certeza de haber dato todo por este escudo desde el primer hasta el último día”. “Des d'avui seré un aficionat més”, cierra la misiva.

Oliván ha disputado un total de 58 partidos de Liga (entre Primera y Segunda División) con la elástica rojilla en los que ha conseguido anotar un tanto, fue frente al Betis en Son Moix, en el primer partido del campeonato de la presente temporada.

Su gran rendimiento y entrega sobre el verde enamoraron a la afición, que nunca le echó en cara que el futbolista ya tuviera cerrado un contrato con el Espanyol antes de que finalizara el campeonato.