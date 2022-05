La guía de la permanencia del Real Mallorca por Sebastià Adrover

No hay debate. Todo lo que no sea apostar por Maffeo me parecerá injusto. Su regularidad durante todo el curso ha sido un regalo para el Mallorca, que seguramente se verá obligado a venderle este verano por su gran cartel. Ha aportado en ataque subiendo en la banda y ha cumplido atrás, que para eso es lateral.

2 Vedat Muriqi

Su carisma ha sido un regalo para la afición, pero lo más importante es su rendimiento sobre el césped. Cinco goles, algunos decisivos, generando una barbaridad en beneficio del equipo con su sola presencia. Juega y hace jugar, es sacrificado y muy generoso. Una bendición para el Mallorca.

3 Hoppe

No puede ser que un club como el Mallorca invierta casi cuatro millones de euros en un delantero intrascendente. El estadounidense, toda una apuesta que llegó tras destacar en el Schalke 04 alemán, apenas ha jugado, un lujo imperdonable para un equipo que debe tener su dinero sobre el césped.

4 Kubo al Atlético en el Wanda

La temporada de Kubo ha sido una decepción, pero su gol en el minuto noventa en el Wanda quedará para siempre en la retina del mallorquinismo. Una contra de manual, en un escenario que impone y recorriendo solo más de cincuenta metros para batir a Oblak y tumbar al entonces vigente campeón de Liga.

5 Osasuna - Mallorca (0-2)

El Mallorca ganó su final y eso es lo único importate. Los goles de Ángel y Grenier certificaron la permanencia en un partido con mucha tensión por la trascendencia de lo que estaba en juego ante un rival que no lo puso fácil. En la primera parte resistió y en la segunda remató para gloria de los bermellones.

6 Rayo Vallecano - Mallorca (3-1)

Fue un auténtico espanto, de principio a fin. En veinte minutos ya iba 2-0 y estaba siendo aplastado por los vallecanos, que firmaron uno de los triunfos más plácidos de la temporada. El Mallorca, a pesar del gol de Abdón en el 89, estuvo falto de tensión y ritmo y sufrió una severa derrota.

7 Sergio Rico

Llegó en el mercado invernal para zanjar el debate que existía en la portería y acabó siendo peor el remedio que la enfermedad. Salvo alguna excepción, siempre estuvo lejos de lo esperado y transmitía inseguridad atrás. Por eso Aguirre le sentó a tres partidos del final.