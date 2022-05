Javier Aguirre ya le ha dejado algunos deberes al director deportivo del Mallorca, Pablo Ortells, antes de marcharse de vacaciones. "Dos representantes mexicanos me han informado sobre algunos jugadores que quedan libres y podrían venir. No diré quiénes son porque ustedes son pinches chismosos. Pero dejé los nombres a la dirección deportiva antes de irme para que hablen con sus representantes porque me interesan», desveló el entrenador de los bermellones en una entrevista concecida a Fox Sports. El preparador, que seguirá la próxima temporada al frente del banquillo de Son Moix tras firmar la permanencia en la última jornada ante Osasuna (0-2), tiene claro que debe diseñar una plantilla acorde a sus gustos y ve con buenos ojos que algunos de sus compatriotas recalen en la isla, aunque reconoció que el mercado de su país "es complejo" y poco accesible para los clubes europeos.

El técnico, visiblemente satisfecho tras cumplir el objetivo con el que llegó al Mallorca, deslizó algunos detalles de la celebración por la permanencia tras llegar a Palma procedente de Pamplona y fotografiarse en la plaza de las tortugas con toda la plantilla. «De ahí nos fuimos a un local. Yo me quería ir a dormir pero no me dejaron los jugadores. Empezamos con cerveza, seguimos con gin-tonic y acabamos con un whisky. Al día siguiente tenía una reunión con el presidente, Andy Kohlberg, y no me salía bien el inglés», bromeó con los periodistas. Aguirre fue más allá a la hora de explicar su relación con la propiedad del Mallorca. «Los dueños del club me hablaron de la cultura del triunfo y la NBA. Yo les decía que son deportes tremendamente distintos y que Mallorca en 106 años no ha ganado una Liga. Que tenían que entender que el Real Madrid y el Barcelona van a estar arriba. Es como Fórmula 1, no esperes que Williams, Alpine o Alfa Romeo sea campeón», subrayó.

Aguirre, además, se mostró humilde en Fox Sports Radio cuando fue preguntado acerca de por qué siempre encaja en los proyectos de equipos que luchan por no bajar y no en otros donde tengan más aspiraciones. "Ayer Valdano me hacia un entrevista y me decía de cómo me movía yo como pez en el agua en esa zona, que se me notaba tranquilo, y le decía que para que haya un Guardiola, Klopss, tienen que haber recuperadores de balón, un tronco, un contención que sabe dar patadas", destacó.