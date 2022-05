Han pasado ya dos meses, pero el "me debes una" de Mateu Lahoz a Enes Ünal en el descanso del Getafe-Mallorca sigue trayendo cola. Medina Cantalejo, presidente del Comité de Árbitros, ha criticado duramente al colegiado valenciano por sus palabras. "No es una frase sacada de contexto", ha dicho esta mañana en la rueda de prensa en la que ha repasado la actuación del colectivo arbitral durante la temporada.

En aquel encuentro, que acabó con derrota para el Mallorca (1-0), hubo una minitangana en el minuto 40 provocada por el delantero del Getafe Enes Ünal, que agarró del cuello al lateral bermellón Gio González, viendo tan solo una amarilla. En el descanso del encuentro, las cámaras de televisión captaron una conversación entre el atacante y Mateu Lahoz, el cual le dijo: "Me debes una", haciendo referencia a que podría haberle mostrado la cartulina roja y no lo hizo.

Esta acción, que solo tuvo como 'castigo' que Mateu estuviera un fin de semana sin arbitrar, ha sido duramente criticada por Medina Cantalejo. "El árbitro tiene que ser un ejemplo y no cometer una acción que causa una alerta deportiva por una frase grabada", ha explicado.

Además, ha deslizado que lo que hizo Mateu fue prevaricación. "No sacar una cartulina adrede tiene un nombre. No es ejemplo para los jóvenes. No nos gusta. El árbitro no tiene que ser protagonista de nada. Para eso están los jugadores. Da igual que sea un árbitro mundialista. La institución está por encima de lo personal".

Tras aquel encuentro, el Mallorca elevó una queja a la RFEF y al Comité por la actuación arbitral, en un encuentro en el que se señaló penalti por mano de Russo y que fue el debut de Javier Aguirre en el banquillo bermellón.