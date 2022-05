La Policía Foral de Navarra no recomendó a los aficionados del Real Mallorca desplazados a Pamplona para asistir al decisivo partido por la permanencia en Primera división contra el Osasuna que evitasen pasear por el barrio antiguo de la ciudad.

Los aficionados recibieron un comunicado de la agencia de viajes contratada en el que se les recomendada no pasear por el barrio antiguo ya que es “zona abertzale”, según informó IB3. El correo electrónico enviado a la afición afirmaba que “nos aconsejan no pasear por la zona del núcleo antiguo, ya que es zona abertzale”. Un consejo que incluía la recomendación de no pasear con banderas, bufandas o, incluso, cantar “para evitar altercados o escándalos”, entre otras recomendaciones.

“La Policía Foral de Navarra no ha realizado comunicación de ningún tipo en ese sentido" ni "tampoco ha realizado ningún comentario con miembros del RCD Mallorca o con la agencia de viajes que ha enviado la ‘recomendación’ a los aficionados”, señala en un nota remitida a los medios, en la que también remarca que “todas las aficiones de los equipos de primera y segunda división que se han desplazado a Pamplona para disputar un partido contra el C.A. Osasuna, han disfrutado de la ciudad, de su gastronomía y de la cordialidad de sus vecinos”.