Aguirre soluciona la papeleta

El Mallorca salvó la papeleta en El Sadar. Lo hizo de manera agónica, imprimiendo un sufrimiento a sus aficionados seguramente innecesario, pero salvando por fin una categoría que es sin duda el verdadero patrimonio del club, por mucho que les cueste verlo así a sus propietarios. Lo cierto es que media salvación la firmó hace una semana Abdón en Son Moix y ayer Ángel y Grenier tan solo se encargaron de confirmarla. Me cuesta mucho creer que Luis García hubiera sido capaz de salvar la situación. El vestuario le desbordaba y las figuras estaban por encima de lo estrictamente deportivo. Sin embargo, a Aguirre no se le han caído los anillos por sentar a los intocables, resucitar a los desahuciados o señalar a los rumberos. El fútbol del mexicano seguramente no sea vistoso, brillante, ni mágico, y desconozco qué recorrido tendrá el curso que viene en Primera División, pero ha sido resolutivo, que al fin y al cabo es lo único importante en esto del fútbol. Mi única preocupación es que esta permanencia impida una limpieza dentro de este vestuario totalmente necesaria, empezando por unos cimientos ya resquebrajados y pasando por todos los arreglos que ha ido incorporando Ortells con dudoso acierto. El Mallorca es de Primera y eso ahora mismo es lo único importante.

Cero autocrítica: El Baleares ya no depende de sí mismo para meterse en los play-off por el ascenso

Salvo milagro y una carambola de resultados complicada, sobre todo por aquello de que el Atlético Baleares gane un partido fuera de casa, el conjunto blanquiazul no disputará los play-off de ascenso a Segunda División. La debacle, no por esperada, duele menos. Pero lo que de verdad chirría en el feudo blanquiazul es la falta de autocrítica, y no hablo solo de Eloy Jiménez, que también. Los mallorquines fueron incapaces este sábado de pasar del empate frente al Sanluqueño. Hasta esta jornada dependían de sí mismos, pero finalmente decidieron dejar todo en manos de la suerte. En circunstancias normales, lo lógico es que hubiera habido una monumental pitada a jugadores y directiva por el nefasto año labrado, pero lo que hizo el feudo balear fue responder con insultante apatía. Cuesta encontrar los motivos que han llevado a esta situación, pero yo no les compro lo del bajón post euforia de la Copa del Rey. Porque argumentar eso es de club mediocre, y quiero pensar que no es lo que son.

Champions femenina: El Barça sucumbe ante el despliegue físico del Olympique de Lyon

El Barça femenino, donde militan las mallorquinas Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Cata Coll, cayó con estrépito en la final de la Champions que disputaron este sábado frente al Olympique de Lyon. Las francesas le robaron al Barcelona la corona europea y empequeñecieron al club catalán, que se vio sorprendido por el gran despliegue físico del rival. Alexia Putellas, la actual Balón de Oro, señaló a la liga española tras la derrota: «La valoración que saco es que, por mucho que entrenemos, necesitamos el ritmo competitivo de ellas porque este ritmo no es el que tenemos en la competición doméstica. Se consigue apretando todas las infraestructuras, todas las jugadoras, se tiene que apretar todo». No le falta razón a la centrocampista, cuyo equipo ha ganado de calle la Liga Iberdrola -30 victorias en 30 partidos-. El Barça necesita más nivel competitivo si quiere reinar en Europa y en eso el club catalán no tiene culpa alguna.